Особое мнение: дисквалификация сборной России – трагедия или спасение

Невозможно сохранить сборную, в которой нарушителей больше, чем честных спортсменов. Наивно полагать, что в такой большой и тесной команде прием допинга остается тайной. В той же легкой атлетике тренер прыгунов знает про грехи тренера ходоков. В биатлонной сборной живут тесной компанией и, как в офисе, все про всех знают. А раз они знали, но ничего не сделали, виноваты и тренеры, и руководители, и врачи. Невиновные в ситуации – только зрители у экранов и на трибунах.

Если найдутся веские и обоснованные доказательства массового использования допинга спортсменами, только массированная встряска даст понять: пора что-то менять. Заканчивать с тайнами, хитрыми ходами и победами несмотря ни на что – только честный и открытый спорт. Дисквалификация команды – структуры из руководства, тренеров и врачей – благо для российского биатлона. Она освободит и освежит весь спорт, даст шанс новым специалистам и окончательно отделит будущие успехи от допинговых скандалов Ярошенко, Пылевой и остальных.

Медали лидеров никуда не денутся. Пусть гипотетически чистый Антон Шипулин выступает под олимпийским флагом. Недурно вспомнить, что главнейшим соперником Мартена Фуркада его сделал переход на индивидуальную программу. Финансирование сборной разобьется на отдельные гранты для каждого сильного атлета, их обеспечат смазчиками, тренерами, сборами. Заодно обрежут лишние позиции в бюджете, которые, как правило, возникают в такой раздутой компании.

Дисквалификация прекратит метания с выбором спортсменок и панибратство, в которых обвиняют женскую сборную России – молодым пробиться на Кубок мира станет в разы сложнее, но думать об этом надо было раньше. Важно сделать печальные выводы и на месте пепелища возвести новый фундамент к Олимпиаде в Корее. Он ляжет на плечи трех-четырех лидеров, которых IBU просто так не отдаст, потому что заботится о популярности биатлона. А уже в следующем году свежая сборная в оптимальном составе, с продуманной программой и полной нетерпимостью к допингу войдет в олимпийский сезон.

Решение IBU упаковать весь российский биатлон в одну коробку и отправить на луну будет самым неправильным и идиотским в истории спорта. Почему в то время, когда одни плюют на свое здоровье и спортивные принципы, другие несут за это ответственность? Это так же несправедливо, как если бы за воду не платили три жителя дома, а от водоснабжения отрубили всех.

Почему из-за попустительства и непрофессионализма чиновников и тренеров должен страдать Шипулин, который бегает под российским флагом, но тренируется в одиночестве с личным тренером? Почему под одну гребенку должны попадать молодые Бабиков и Елисеев, которые только глотнули ядреного биатлонного воздуха, или Кайшева, которая тоже хочет попробовать, но ей не дают?

Иностранцы в один голос утверждают, что в России беда с допинговой системой. Пока это лишь домыслы, но даже если проблема действительно существует, то непопавшие в список Макларена биатлеты молодцы вдвойне: ребята вроде Шипулина не уличены в допинге, а это значит, что они не прогнулись под влиянием биатлонных шишек. Ожидать от таких спортсменов признания проблемы допинга в России – тоже бред. Автоматически стать врагом народа, но вознестись в глазах остального мира – на это не решится ни один уважающий себя и партнеров (сколько бы таблеток они не принимали) спортсмен.

Отстранить всю сборную России – не выход. Если это произойдет, то биатлон в стране попросту умрет: интерес болельщиков мгновенно исчезнет, спортсмены разбегутся, а финансирование потеряет смысл – вылезти из такой ямы и вернуть авторитет будет крайне сложно. Меры нужны, но они не должны влиять на судьбы биатлонистов. Если провинившихся действительно так много, то о помешательстве каждого из них лично не может быть речи (невозможно, чтобы 31 человек самостоятельно сел на запрещенные вещества). Значит пора хватать за уши тех, кто сидит наверху, заставлять их говорить и казнить по спортивным законам.

Спортсменов надо оставить в покое, ведь они всего лишь пешки, а партия уже давно проиграна гроссмейстерами в кабинетах.

Еще немного самых честных мнений о биатлоне:

Особое мнение: нужна ли женская сборная России по биатлону

Особое мнение: Мартен Фуркад проиграет или уйдет непобежденным

Все главные тексты у вас в телеграме