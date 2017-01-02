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Ирина Услугина и Юрий Шопин попали в сборную России на этап в Оберхофе, Евгений Гараничев – нет
В Германии побегут новые имена.
Тренерский штаб сборной России объявил состав национальной команды на этап Кубка мира в немецком Оберхофе.
В основу пробились Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Юрий Шопин.
За женскую сборную побегут Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина.
Тренеры планируют, что бронзовый призер в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Сочи Евгений Гараничев примет участие на следующем этапе Кубка, который пройдет в немецком Рупольдинге.
- Соревнования в Оберхофе состоятся с 5 по 8 января.
- Сборная России в этом сезоне завоевала 10 медалей – два золота, по четыре серебра и бронзы.
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