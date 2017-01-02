Eurosport

Ирина Услугина и Юрий Шопин попали в сборную России на этап в Оберхофе, Евгений Гараничев – нет

Услугина и Шопин попали в сборную России на этап в Оберхофе, Гараничев – нет
Eurosport

12 ч. назад

В Германии побегут новые имена.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Тренерский штаб сборной России объявил состав национальной команды на этап Кубка мира в немецком Оберхофе.

В основу пробились Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Юрий Шопин.

За женскую сборную побегут Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина.

Тренеры планируют, что бронзовый призер в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Сочи Евгений Гараничев примет участие на следующем этапе Кубка, который пройдет в немецком Рупольдинге.

  • Соревнования в Оберхофе состоятся с 5 по 8 января.
  • Сборная России в этом сезоне завоевала 10 медалей – два золота, по четыре серебра и бронзы.

Все новости биатлона

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Долгожданные хайлайты долгожданного возвращения Федерера

03:04
Популярные видео
Убойная заруба «Торонто» и «Детройта» на открытом льду с зимнеклассическим голом Комарова
2 013 просмотров18 ч
«Оттаве» забили неизвестные игроки «Вашингтона», и этого вполне хватило
 520 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться
1
Ирина Услугина и Юрий Шопин попали в сборную России на этап в Оберхофе, Евгений Гараничев – нет
2
Особое мнение: дисквалификация сборной России – трагедия или спасение
12 ч. назад
Ирина Услугина и Юрий Шопин попали в сборную России на этап в Оберхофе, Евгений Гараничев – нет
23/12/2016 в 13:00
Особое мнение: дисквалификация сборной России – трагедия или спасение