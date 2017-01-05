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Йоханнес Бё пропустит этап Кубка мира в Оберхофе

Йоханнес Бё пропустит этап Кубка мира в Оберхофе
Eurosport

Вчера в 14:51

У Антона Шипулина есть шанс оторваться от норвежца в общем зачете.

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Младший Бё пропустит этап из-за простуды, сообщается в твиттере Федерации биатлона Норвегии.

  • В четверг в Оберхофе пройдет мужская спринтерская гонка, в субботу состоятся гонки преследования, в воскресенье этап завершится масс-стартом.
  • Йоханнес Бё занимает третье место в общем зачете Кубка мира с 308 очками. Лидирует француз Мартен Фуркад (468), Антон Шипулин занимает второе место (310).

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