Eurosport
Йоханнес Бё пропустит этап Кубка мира в Оберхофе
У Антона Шипулина есть шанс оторваться от норвежца в общем зачете.
Младший Бё пропустит этап из-за простуды, сообщается в твиттере Федерации биатлона Норвегии.
- В четверг в Оберхофе пройдет мужская спринтерская гонка, в субботу состоятся гонки преследования, в воскресенье этап завершится масс-стартом.
- Йоханнес Бё занимает третье место в общем зачете Кубка мира с 308 очками. Лидирует француз Мартен Фуркад (468), Антон Шипулин занимает второе место (310).
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