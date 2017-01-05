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Юлиан Эберхард выиграл спринт, Дмитрий Малышко – лучший из России
Серебро у Михала Шлезингера, бронзу завоевал Доминик Виндиш.
Результаты гонки:
1. Юлиан Эберхард (Австрия) – 27,26,8 (1 промах)
2. Михал Шлезингер (Чехия) – +10,8 (1)
3. Доминик Виндиш (Италия) – +40,3 (1)
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11. Дмитрий Малышко (Россия) – +1.07,5 (1)
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13. Максим Цветков (Россия) – +1.05,5 (1)
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18. Антон Бабиков (Россия) – +1.15,6 (1)
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24. Антон Шипулин (Россия) – +1.34,5 (3)
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33. Юрий Шопин (Россия) – +1.49,0 (2)
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95. Матвей Елисеев (Россия) – +4.22,5 (6)
- Мартен Фуркад финишировал восьмым с тремя промахами на стойке.
Общий зачет мужского Кубка мира