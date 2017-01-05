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Юлиан Эберхард выиграл спринт, Дмитрий Малышко – лучший из России

Эберхард выиграл спринт, Малышко – лучший из России
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Вчера в 17:40

Серебро у Михала Шлезингера, бронзу завоевал Доминик Виндиш.

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Мужской спринт в Оберхофе

Результаты гонки:

1. Юлиан Эберхард (Австрия) – 27,26,8 (1 промах)

2. Михал Шлезингер (Чехия) – +10,8 (1)

3. Доминик Виндиш (Италия) – +40,3 (1)

...

11. Дмитрий Малышко (Россия) – +1.07,5 (1)

...

13. Максим Цветков (Россия) – +1.05,5 (1)

...

18. Антон Бабиков (Россия) – +1.15,6 (1)

...

24. Антон Шипулин (Россия) – +1.34,5 (3)

...

33. Юрий Шопин (Россия) – +1.49,0 (2)

...

95. Матвей Елисеев (Россия) – +4.22,5 (6)

  • Мартен Фуркад финишировал восьмым с тремя промахами на стойке.

Общий зачет мужского Кубка мира

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