AFP

Дарья Домрачева выступит в спринте

Домрачева выступит в спринте
Eurosport

22 ч. назад

Еще один январский праздник.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

В четверг стал известен стартовый протокол женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе. Под 50-м номером на старт выйдет Дарья Домрачева, для которой эта гонка станет первой за полтора сезона.

Под первым номером уйдет Габриэла Коукалова. Биатлонистки сборной России выйдут на старт в следующем порядке: Ольга Подчуфарова (4), Татьяна Акимова (12), Екатерина Глазырина (37), Ульяна Кайшева (53), Ирина Услугина (90). Лидер общего зачета Лаура Дальмайер пропустит гонку.

  • Домрачева выиграла Кубок мира в марте 2015 года, после чего пропустила сезон-2015/16 из-за мононуклеоза.
  • 16 июля 2016 года Дарья вышла замуж за Уле-Айнара Бьорндалена, а 1 октября у них родилась дочь Ксения.
  • Домрачева – трехкратная олимпийская чемпионка.
  • Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию спринта, который начнется в пятницу в 16:15 мск.

Все новости биатлона

Лучший спортивный телеграм

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Какой-то очень бровастый канадец уничтожил «Кингс»

02:39
Популярные видео
Дичайшие ребята из «Миннесоты» порвали «Сан-Хосе», проигрывая со счетом 2:4
 75 просмотров4 ч
Дубль Анисимова, из-за которого оборона «Баффало» поймала вертолеты
 152 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться
1
Дарья Домрачева выступит в спринте
2
Юлиан Эберхард выиграл спринт, Дмитрий Малышко – лучший из России
3
Особое мнение. Возвращаться Домрачевой в 2017 году или нет
4
Йоханнес Бё пропустит этап Кубка мира в Оберхофе
5
Габриэла Коукалова выиграла спринт, российские девушки не попали в десятку
6
Ирина Услугина и Юрий Шопин попали в сборную России на этап в Оберхофе, Евгений Гараничев – нет
7
Какой Бьорндален старше
8
Особое мнение: дисквалификация сборной России – трагедия или спасение
1 час назад
Габриэла Коукалова выиграла спринт, российские девушки не попали в десятку
Особое мнение. Возвращаться Домрачевой в 2017 году или нет
22 ч. назад
Дарья Домрачева выступит в спринте
Вчера в 17:40
Юлиан Эберхард выиграл спринт, Дмитрий Малышко – лучший из России
1 час назад
Домрачева финишировала 36-й в первой гонке после возвращения
Вчера в 15:53
Какой Бьорндален старше
Вчера в 14:51
Йоханнес Бё пропустит этап Кубка мира в Оберхофе
02/01/2017 в 18:09
Ирина Услугина и Юрий Шопин попали в сборную России на этап в Оберхофе, Евгений Гараничев – нет