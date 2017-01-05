Дарья Домрачева выступит в спринте

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В четверг стал известен стартовый протокол женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе. Под 50-м номером на старт выйдет Дарья Домрачева, для которой эта гонка станет первой за полтора сезона.

Под первым номером уйдет Габриэла Коукалова. Биатлонистки сборной России выйдут на старт в следующем порядке: Ольга Подчуфарова (4), Татьяна Акимова (12), Екатерина Глазырина (37), Ульяна Кайшева (53), Ирина Услугина (90). Лидер общего зачета Лаура Дальмайер пропустит гонку.

Домрачева выиграла Кубок мира в марте 2015 года, после чего пропустила сезон-2015/16 из-за мононуклеоза.

16 июля 2016 года Дарья вышла замуж за Уле-Айнара Бьорндалена, а 1 октября у них родилась дочь Ксения.

Домрачева – трехкратная олимпийская чемпионка.

Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию спринта, который начнется в пятницу в 16:15 мск.

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