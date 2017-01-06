Особое мнение. Возвращаться Домрачевой в 2017 году или нет

Возвращения Домрачевой ждут с таким аппетитом, будто у биатлона украли мешок со специями, и зрителей длительное время кормили безвкусным недоваренным картофелем. Дарья пропустила полтора сезона, но без нее спорт не умер и не нуждался в реанимации: белоруска всего-лишь лишила Кубок мира чуть более острой борьбы, яркой улыбки и курьезных случаев. Ее затянувшийся камбэк намечен на старты в Оберхофе – в месте, которое станет трамплином, за которым последует неминуемое падение.

Дарье не стоит возвращаться. Люди знают, что Домрачева – символ побед и величия, но выступление сразу после родов и впервые после мононуклеоза может испортить старые впечатления. Хотя история знает с десяток случаев, когда биатлонистки прерывали карьеру ради беременности, добиваясь после этого серьезных результатов, ситуация Дарьи выглядит иначе. Она не выступала полтора года, в то время как остальные девушки делали паузу максимум на год. Из-за мононуклеоза ее организм подвергся большему истощению, а еще белоруске уже за 30: тот возраст, когда большинство заканчивает. С таким набором вернуть чемпионский уровень невозможно.

Интересно ли Домрачевой играть вторые роли?

Случаи абсолютного большинства биатлонисток показывают, что после беременности их пороховые бочки истощаются если не сразу, то спустя полгода-год (Мириам Бедар и Мари Дорен-Абер не дадут соврать). Для Дарьи этого времени слишком мало: Олимпиада – первый и самый желанный старт – состоится лишь через год, когда время будет упущено, а вероятный пик останется за спиной. Гоняться ради пары возможных медалек на Кубке мира и ЧМ, которыми завален весь дом – возможно, вариант. Помогать Белоруссии сохранить лицо в Кубке Наций – тоже.

Но правильнее всего остаться дома и наблюдать за тем, как растет маленькая Бьорндален. Великое будущее биатлона.

Даша должна вернуться. Для себя, фанатов, сборной. Домрачева – важнейший актив современного биатлона, простаивающий накануне Олимпиады. Пока девушки из Украины и России не радуют уверенными выступлениями, русскоязычная армия у экранов и на трибунах ждет своего героя.

Дополнительный отдых после рождения ребенка пойдет Даше на пользу, но рисковать олимпийским сезоном нельзя. Лучше выйти на трассу зимой 2017-го, проиграть, осознать ошибки и скорректировать летнюю подготовку, чем в неведенье начинать сезон-2017/18. Тем более, если верить словам Уле-Айнара Бьорндалена, Дарья много тренируется, и специально пропустила биатлонную осень – не хватало сил. Затренировывать организм впустую тоже опасно, перегореть и не вернуться на вершину – нелестная перспектива.

Пора выплеснуть накопленные энергию и желание, тем более что сборная Белоруссии без Домрачевой ожидаемо не тянет. В сезоне-2015/16 команда выпала из пятерки Кубка Наций, потеряв максимальную квоту в 6 спортсменок. К январю 2017-го Белоруссия проигрывает пятому месту норвежек 250 баллов. Даше будет сложно резко втащить команду в число лидеров за счет личных результатов, но вот в эстафете сборная значительно добавит. В единственной гонке женских четверок белоруски финишировали на девятом месте, но впереди еще четыре шанса с повышенными очками в командный зачет.

Вернувшаяся Домрачева добавит интриги каждой гонке, пришпорит нынешних лидеров и наверняка побьет новые рекорды скорости. Мари Дорен-Абер доказала, что беременность добавляет сил, хотя без соревновательной практики пострадает стрельба. Без того непредсказуемые женские схватки превратятся в лотерею для букмекеров, а Даша станет козырем чемпионата мира. Женский биатлон слишком долго придерживал эту карту – пора разыграть ее и вернуть Домрачеву в бой.

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