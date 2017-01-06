Даша дома. Что изменилось в биатлоне, пока отдыхала Домрачева

Девушки стали сильнее

В хрустальном сезоне-2014/15 с Домрачевой боролась одна лишь Макарайнен. Десятка равных между собой соперниц смотрела на двух скоростных девушек снизу вверх. В 2017 году Макарайнен, Дорен-Абер, Коукалова и приболевшая в Оберхофе Дальмайер на равных делят трассу, разогревая снег сверхскоростными лыжами. Несмотря на победы немки, борьба за глобус плотная. Пока Дальмайер отдыхала, фавориты-девушки, в отличие от мужчин, не упустили момент, заняли весь подиум и подобрались к сопернице вплотную. Следующий сезон для Домрачевой сложится очень тяжело: топовых соперниц слишком много, расступаться уже никто не будет.

Мужчины сдались Фуркаду

Француз замордовал соперников настолько, что минимальное желание и возможность прогрессировать отпала. Мартен летит вперед, разгоняется и с каменным лицом уничтожает мишени. А главные соперники – Шипулин, Шемпп, Бё и Свендсен топчутся на месте, обиженно поглядывая на спину обидчика. Если два сезона назад любая осечка Фуркада подхватывалась соперниками, золотая медаль разрывалась на части, а общий зачет перекраивался, то в сезоне-2016/17 все не иначе. Победа в спринте оказалась никому не нужна, никто из грандов не сломал себя даже ради подиума, где вольготно расположились Эберхард, Виндиш и Шлезингер.

В сборной России сменились тренеры, состав и тактика, но не результат

Массовые тренерские перестановки и развлечение с двумя тренировочными группами, допинговые подозрения и метания от одной героини Кубка IBU к другой ничего не поменяли. Российские спортсмены вновь пролетели мимо десятки, кроме Шипулина все – залетные стрелки, а команда давно выпала из некогда великой тройки с Германией и Норвегией. В спринте лучшей из сборной России стала Анна Фролина, перешедшая в команду Кореи – 12-е место. Если бы не Дмитрий Малышко с 11-м результатом, мужская сборная тоже оказалась бы позади в полном составе. Что это, новогодние праздники? Или спад после относительного всплеска в декабре? Домрачева все еще главная биатлонистка на весь СНГ.

Нельзя врезаться в соперниц

Сталкиваться при заходе на штрафной круг теперь куда сложнее. В Поклюке-2014 Дарья врезалась в соперницу, торопясь уйти на дистанцию. Теперь по правилам она будет пропускать всех заходящих, ради их и своей безопасности.

Ее обгоняют незнакомки

Селия Аймонье, Марен Хаммершмидт, Анэ Шевалье, Татьяна Акимова, Лена Хекки и остальные бывшие юниорки всерьез лезут в десятку, пятерку и на подиум. В такой компании сложно с ходу вернуться в лидеры – толпа школьниц слишком велика. 37-я итоговая позиция Даши смотрится не так и плохо, а если бы не промахи, Домрачева залетела бы в десятку. Но белорусской диве не стоит обольщаться. Раньше на место ошибающихся фаворитов претендовали две-три сильнейших девушки. В сезоне-2016/17 зубастых ротиков до тридцати – все могут, хотят и будут вырывать куски подиума, словно голодные пираньи.

Юлиан Эберхард научился стрелять

В 30 лет великолепный лыжник, но слабый стрелок Юлиан Эберхард внезапно лучший в сборной Австрии. Неожиданная победа в спринте Оберхофа с одним лишь промахом (когда Фуркад и Шипулин смазали по три) лишь подвела итог ровного сезона. Очки в каждой гонке, борьба за 15 лучших и место в десятке к январю – награда за 5 лишних процентов точности на стойке. Пока остальные австрийцы пасуют, Юлиан радует фанатов и добавляет остроты мужским гонкам.

Мужской спринт в Оберхофе

Женский спринт в Оберхофе

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