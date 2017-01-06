Дарья Домрачева: «Было тяжело, волнение присутствовало»

«Возвращение состоялось, – сказала Дарья Домрачева, слова которой приводит «СЭ». – Буду стараться показывать лучший результат. Первая гонка – было тяжело. Осторожничала на стрельбе. На трассе старалась придерживать себя, чтобы не остановиться. Волнение присутствовало. Было предвкушение – Оберхоф есть Оберхоф. Вся семья переживала за меня в гостинице».

Домрачева допустила 2 промаха и заняла 37-е место в спринте.

Гонка стала для белоруски первой в Кубке мира с весны 2015 года.

В субботу в Оберхофе состоятся мужской и женский пасьюты.

Общий зачет женского Кубка мира

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