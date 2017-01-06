Imago
Дарья Домрачева: «Было тяжело, волнение присутствовало»
Белоруска поделилась впечатлениями от первой за полтора года гонки.
«Возвращение состоялось, – сказала Дарья Домрачева, слова которой приводит «СЭ». – Буду стараться показывать лучший результат. Первая гонка – было тяжело. Осторожничала на стрельбе. На трассе старалась придерживать себя, чтобы не остановиться. Волнение присутствовало. Было предвкушение – Оберхоф есть Оберхоф. Вся семья переживала за меня в гостинице».
- Домрачева допустила 2 промаха и заняла 37-е место в спринте.
- Гонка стала для белоруски первой в Кубке мира с весны 2015 года.
- В субботу в Оберхофе состоятся мужской и женский пасьюты.
Общий зачет женского Кубка мира
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте