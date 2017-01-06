Габриэла Коукалова: «Верю ли, что Антон Шипулин чист? В сборной России я уже никому не верю»

«Я лично не принимала участия в собрании по поводу допинга, но полностью поддержала эту инициативу. Мы выбрали нашим представителем Михала Шлезингра, а также проводили много встреч внутри нашей команды и советовались с нашим президентом Иржи Гамзой.

Мы рассказывали ему все, что происходит и какого мы об этом мнения. Он большой молодец и говорит правильные вещи.

Мне бы хотелось сказать, что когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться. Речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге.

Что сказал на собрании Антон Шипулин? Нет, я не знаю ничего о его позиции. Верю ли я, что он чистый спортсмен? В этой команде я не верю уже никому, извините», – сказал Коукалова «Чемпионату».

В пятницу Коукалова выиграла спринт в Оберхофе.

Общий зачет женского Кубка мира

Все главные тексты у вас в телеграме