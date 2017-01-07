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Мартен Фуркад выиграл пасьют в Оберхофе, Антон Бабиков – шестой

Фуркад выиграл пасьют, Бабиков – шестой
Eurosport

11 ч. назад

Француз привез конкурентам минуту и более.

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Мужской пасьют в Оберхофе

1. Мартен Фуркад (Франция) – 36:45,7 (1 промах)

2. Арнд Пайффер (Германия) – +1:09,9 (3)

3. Доминик Виндиш (Италия) – +1:32,4 (5)

...

6. Антон Бабиков (Россия) – +1:40,7 (5)

...

10. Максим Цветков (Россия) – + 2:03,9 (4)

...

16. Антон Шипулин (Россия) – +2:28,9 (5)

...

18. Дмитрий Малышко (Россия) – +2:30,8 (6)

  • Фуркад набрал 502 балла и упрочил лидерство в общем зачете, Шипулин – второй (327).

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