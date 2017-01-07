AFP
Мартен Фуркад выиграл пасьют в Оберхофе, Антон Бабиков – шестой
Француз привез конкурентам минуту и более.
1. Мартен Фуркад (Франция) – 36:45,7 (1 промах)
2. Арнд Пайффер (Германия) – +1:09,9 (3)
3. Доминик Виндиш (Италия) – +1:32,4 (5)
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6. Антон Бабиков (Россия) – +1:40,7 (5)
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10. Максим Цветков (Россия) – + 2:03,9 (4)
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16. Антон Шипулин (Россия) – +2:28,9 (5)
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18. Дмитрий Малышко (Россия) – +2:30,8 (6)
- Фуркад набрал 502 балла и упрочил лидерство в общем зачете, Шипулин – второй (327).
Расписание этапов Кубка мира по биатлону на Eurosport.ru
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