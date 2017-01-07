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Перезагрузка Виндиш. Чем запомнились мужской и женский пасьюты в Оберхофе

Перезагрузка Виндиш. Чем запомнились мужской и женский пасьюты в Оберхофе
Евгений Коростелев

5 ч. назад

3 общие черты двух разных гонок.

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Уверенные победы Фуркада и Дорен

Для лидеров французских команд гонки преследования сложились обыденно, что стало абсолютной неожиданностью: и Фуркад, и Дорен стартовали в отдалении от победителей спринтерских гонок, но в итоге привезли соперникам в общей сложности 2 минуты.

Особенно солидно выглядел Мартен. Абсолютный лидер Кубка мира вышел на старт под седьмым номером, проигрывая Юлиану Эберхарду 51,3 секунды, но растоптал гандикап уже к середине второго круга. Дальше позиции француза только улучшались: пока соперники боролись с неприятными спусками и коварным ледяным ветром на стрельбище, Мартен расстреливал мишени и топил снег. Все стало понятно еще перед последней стрельбой, куда Фуркад прикатил один, откланялся и отправился к финишу.

Marie Dorin Habert of France celebrates after winning the women's 10 km pursuit race of the IBU Biathlon World Cup in Oberhof, eastern Germany, on January 7, 2017

Дорен потрудилась чуть больше, но ее победа была не менее заслуженной и уверенной: в спринте Мари показывала отменную скорость, которая никуда не делась и в преследовании (+2,4 от Коукаловой). Во многом именно ход позволил француженке финишировать, помахивая соперницам ручками. А еще размеренная стрельба – Дорен не спешила выпускать обойму, спокойно подходя к каждому движению. В итоге 2 промаха при 3 у Коукаловой помогли француженке подняться на верхнюю ступень подиума.

Непредсказуемость гонки

Самую важную роль в распределении мест сыграла ужасная погода Оберхофа. К неприятному морозу (-13) в день гонок присоседился мощнейший ветер, который заставлял биатлонистов стирать зубы друг об друга. Перед каждым из стартов спортсмены не останавливались ни на секунду, используя возможность максимально разогреть мышцы и погрузить тело в тонус. Но помогло это не всем: боль на лице ближе к концу гонки появилась даже у Фуркада, который испытывал очевидные проблемы с пальцами. Что уж говорить о девушках.

И все равно основная масса проблем возникала у спортсменов при стрельбе. Снег с ветром, обмороженные конечности и склеившиеся от мороза ресницы: неудивительно, что в «клубе зеро» сегодня был выходной. С условиями не справлялись даже самые стойкие и прокаченные стрелки: Антон Бабиков прошел чисто 3 рубежа, но на первой стойке не попал ни разу и остался без награды.

Завышенные ожидания

От российских биатлонистов ждали очередного чуда, но оно не произошло. Кадровые изменения в сборной в сотый раз ни к чему не привели: пока Ульяна Кайшева привыкает к новым условиям, а Татьяна Акимова – к новому статусу, остальные бегают, видимо, в свое удовольствие. Гонка преследование снова продемонстрировала беспомощность женской сборной: девушки не бежали, не стреляли, и кучно финишировали на границе 30-40 мест.

Шипулин

У мужчин все не так туманно, но готовность некоторых сборников все равно оставила вопросы. Главный – к Антону Шипулину. Капитан сборной очень нестабилен, и это вызывает негатив. Антон чередует места с первого по тридцатое, что спортсмен, желающий бороться за хрусталь, позволять не должен. В пасьюте Шипулин только 16-й, и это не самый плохой результат, исходя из того, насколько серо он сейчас выступает.

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