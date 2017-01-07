Перезагрузка Виндиш. Чем запомнились мужской и женский пасьюты в Оберхофе

Уверенные победы Фуркада и Дорен

Для лидеров французских команд гонки преследования сложились обыденно, что стало абсолютной неожиданностью: и Фуркад, и Дорен стартовали в отдалении от победителей спринтерских гонок, но в итоге привезли соперникам в общей сложности 2 минуты.

Особенно солидно выглядел Мартен. Абсолютный лидер Кубка мира вышел на старт под седьмым номером, проигрывая Юлиану Эберхарду 51,3 секунды, но растоптал гандикап уже к середине второго круга. Дальше позиции француза только улучшались: пока соперники боролись с неприятными спусками и коварным ледяным ветром на стрельбище, Мартен расстреливал мишени и топил снег. Все стало понятно еще перед последней стрельбой, куда Фуркад прикатил один, откланялся и отправился к финишу.

Дорен потрудилась чуть больше, но ее победа была не менее заслуженной и уверенной: в спринте Мари показывала отменную скорость, которая никуда не делась и в преследовании (+2,4 от Коукаловой). Во многом именно ход позволил француженке финишировать, помахивая соперницам ручками. А еще размеренная стрельба – Дорен не спешила выпускать обойму, спокойно подходя к каждому движению. В итоге 2 промаха при 3 у Коукаловой помогли француженке подняться на верхнюю ступень подиума.

Непредсказуемость гонки

Самую важную роль в распределении мест сыграла ужасная погода Оберхофа. К неприятному морозу (-13) в день гонок присоседился мощнейший ветер, который заставлял биатлонистов стирать зубы друг об друга. Перед каждым из стартов спортсмены не останавливались ни на секунду, используя возможность максимально разогреть мышцы и погрузить тело в тонус. Но помогло это не всем: боль на лице ближе к концу гонки появилась даже у Фуркада, который испытывал очевидные проблемы с пальцами. Что уж говорить о девушках.

И все равно основная масса проблем возникала у спортсменов при стрельбе. Снег с ветром, обмороженные конечности и склеившиеся от мороза ресницы: неудивительно, что в «клубе зеро» сегодня был выходной. С условиями не справлялись даже самые стойкие и прокаченные стрелки: Антон Бабиков прошел чисто 3 рубежа, но на первой стойке не попал ни разу и остался без награды.

Завышенные ожидания

От российских биатлонистов ждали очередного чуда, но оно не произошло. Кадровые изменения в сборной в сотый раз ни к чему не привели: пока Ульяна Кайшева привыкает к новым условиям, а Татьяна Акимова – к новому статусу, остальные бегают, видимо, в свое удовольствие. Гонка преследование снова продемонстрировала беспомощность женской сборной: девушки не бежали, не стреляли, и кучно финишировали на границе 30-40 мест.

У мужчин все не так туманно, но готовность некоторых сборников все равно оставила вопросы. Главный – к Антону Шипулину. Капитан сборной очень нестабилен, и это вызывает негатив. Антон чередует места с первого по тридцатое, что спортсмен, желающий бороться за хрусталь, позволять не должен. В пасьюте Шипулин только 16-й, и это не самый плохой результат, исходя из того, насколько серо он сейчас выступает.

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