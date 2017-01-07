AFP

Мартен Фуркад: «Нельзя запрещать Антону Шипулину соревноваться, только потому что он русский»

Фуркад: «Нельзя запрещать Шипулину соревноваться, только потому что он русский»
ТАСС

1 час назад

Француз не такой недоверчивый, как Габриэла Коукалова.

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«Генеральный секретарь IBU Николь Реш рассказала нам, что сейчас доказательства есть только по двум спортсменам, которые уже отстранены, – сказал Фуркад. – По 29 оставшимся биатлонистам доказательств пока нет, и IBU решил их не отстранять, это правильное решение. Пока нет фактов, ты невиновен».

Ранее Антон Шипулин призвал своих коллег не делать поспешных выводов на фоне допингового скандала.

«Антон сказал, как непросто ему слушать все эти обвинения в адрес России, было приятно, что он высказался. Мы с ним тепло дружим, и я рад, что сейчас он может соревноваться со мной на Кубке мира.

Если бы были какие-то доказательства против него, я бы первым попросил Антона не выходить на старт, но доказательств нет. И он такой же, как и я, ему нельзя запрещать соревноваться, только потому что он русский», – добавил француз.

  • Днем ранее Габриэла Коукалова на вопрос, верит ли она в чистоту Шипулина, заявила, что не верит никому из сборной России.
  • Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в России. После этого IBU получил список из 31 биатлониста, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. IBU принял решение открыть дела в СБР и 29 спортсменов и отстранить от международных соревнований биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину. Кроме того, СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове Псковской области.

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