AFP
Симон Шемпп выиграл масс-старт, Мартен Фуркад только третий
Лучший из россиян Антон Бабиков стал восьмым.
1. Симон Шемпп (Германия) – 38:30,9 (1 промах)
2. Эрик Лессер (Германия) – +0,4 (1)
3. Мартен Фуркад (Франция) – +0,4 (2)
...
8. Антон Бабиков (Россия) – +53,1 (2)
...
11. Максим Цветков (Россия) – +1:01,0 (2)
...
14. Антон Шипулин (Россия) – +1:24,1 (4)
15. Матвей Елисеев (Россия) – +1:35,3 (2)
...
17. Дмитрий Малышко (Россия) – +1:38,6 (2)
Расписание этапов Кубка мира по биатлону на Eurosport.ru
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте