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Симон Шемпп выиграл масс-старт, Мартен Фуркад только третий

Шемпп выиграл масс-старт, Фуркад только третий
Eurosport

10 ч. назад

Лучший из россиян Антон Бабиков стал восьмым.

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Мужской масс-старт

1. Симон Шемпп (Германия) – 38:30,9 (1 промах)

2. Эрик Лессер (Германия) – +0,4 (1)

3. Мартен Фуркад (Франция) – +0,4 (2)

...

8. Антон Бабиков (Россия) – +53,1 (2)

...

11. Максим Цветков (Россия) – +1:01,0 (2)

...

14. Антон Шипулин (Россия) – +1:24,1 (4)

15. Матвей Елисеев (Россия) – +1:35,3 (2)

...

17. Дмитрий Малышко (Россия) – +1:38,6 (2)

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