Пять из пяти. Возвращение Дарьи Домрачевой в Оберхофе

Этап для России

Новогодние выходные прошлись по рядам сборной залпом из обреза. Один патрон мужской команде, второй заряд картечи – женской. Сложные погодные условия вывели стрельбу российских биатлонистов на чистую воду. Счастливчики и топы справились, но в сборной России таковых не оказалось. Бабиков феноменально пробежал пасьют, едва не выхватил бронзу на финише, но без ужасающих 5 промахов на первой стойке Антон претендовал бы на победу. А со стрельбой в молочный коктейль – ни одной медали на немецких снегах.

Зато удивил Дмитрий Малышко. В спринте он финишировал лучше всей команды с одним промахом и небывалой для себя скоростью. В пасьюте Дмитрий опустился на 7 строчек – не худо при 6 промахах. Если только Оберсдорф не высочайший пик формы сезона, то Малышко вполне способен вернуться в основу команды. Особенно когда эстафета – главная медальная надежда сборной.

Дебютанты выступили достойно, но не удивили. Слишком сложные погодные условия и тяжелая трасса достались Ульяне Кайшевой, Юрию Шопину и Ирине Услугиной. Но все они попали в пасьюты и не запаниковали. Это доказывает две вещи. Во-первых, подготовка резерва сборной проходит успешно. Во-вторых, нахваливать биатлонистов по результатам кубка IBU неосторожно, гениев в сборной России нет, да и один этап – слишком мало для выявления. Пора заканчивать метания и планомерно работать над материалом. Он благодатный, но у скульптора было слишком мало времени. В мужской масс-старт пробились сразу 5 биатлонистов, и все бились за неплохие очки. Восьмым местом Бабиков подвел итог удачному этапу, недурно отработал Цветков, ставший 11-м. Малышко, похоже, пришел в себя. 17-е место – не идеал, но и не провал, 87 очков за три гонки – то, на что надо рассчитывать всегда. Жаль, что Антон Шипулин так и не нашел себя, вновь намазав на лежке (с четырьмя ошибками бороться за десятку нереально).

Саммари этапа

Возвращение Дарьи Домрачевой

Возвращение королевы биатлона (а жена Короля не может носить иного титула) состоялось. Боевая тренировка – вот, что увидели фанаты в Оберхофе, Дарья едва набрала очки в спринте и пасьюте, но пробежала по трассе прилично (15-е время, +1.18,7 от Макарайнен). Стрельба пока не ладится, но времени и гонок набрать форму перед ЧМ – сколько угодно. «Сегодня я чересчур осторожничала. Так или иначе, возвращение состоялось», – сказала уставшая Дарья после спринтерской гонки.

Особое мнение. Возвращаться Домрачевой в 2017 году или нет

Коукалова в желтом

Габриэла защищает титул по-женски. То взрывается и уничтожает соперниц на трассе, то недотягивается даже до десятки сильнейших. Но в Оберхофе Лаура Дальмайер приболела, и спринт с пасьютом остались без хозяйки. Не моргнув жирно накрашенными ресничками, Габи чисто отработала спринт, а на следующий день пропустила вперед лишь Дорен-Абер. 114 очков и желтая майка снова у чешки. Борьба за победу начинается заново, но немка отдохнула, а что станет с формой Коукаловой ближе к чемпионату мира неясно. Радоваться рано, но очки в общем зачете всегда лучше, чем потенциально полезная передышка Дальмайер.

Новая жертва Виндиша

Итальянец превосходно прошел спринт, но бронзовая медаль – невероятная удача. 70-й стартовый номер спринта Лукас Хофер мощно накатывал, но проиграл товарищу по команде 0,1 секунды. В пасьюте Доминик Виндиш уверенно стрелял лежку и продвигался вперед. Но 5 промахов на двух стойках оставили итальянца без золотой медали. В группе из четырех гонщиков Доминик не потерялся. Бабиков выпал сам, Лессер завязался узлом, но Свендсен держался до отметки. В первой эстафете сезона Виндиш как следует обидел мощного финишера Шипулина. На этот раз пал Свендсен, без шансов отдав победу на ленточке.

Надежный Симон Шемпп

Немец, провалиливший старт сезона, казалось, окончательно выпал из борьбы за итоговую тройку. Но форма росла, пришли большие очки в Чехии, уверенные гонки в Германии. Но серебро и золото – только в масс-стартах, где Симон унизил даже Фуркада. По сумме 4 из 10 этапов немец уже третий, проскользив мимо заболевшего Бё. Шипулин в 9 очках впереди, и Антону пора включаться, иначе сверхнадежный Шемпп отнимет у него итоговое серебро даже без подиумов.

Герой этапа

Юлиан Эберхард

Австриец одержал вторую победу в карьере и снова в спринте: плохая стрельба регулярно нивелирует бешеную скорость Юлиана. Но в Оберхофе два безумца (стрелок и ветер) договорились, Эберхард попал 19 из 20 и удержал Михала Шлезингера позади. Сезон-2016/17 грозит стать самым результативным в карьере австрийца: помимо победы он стабильно сражается во втором десятке и набирает приличные очки. Эберхард лучший из австрийцев, держится в десятке и прессингует Уле-Айнара Бьорндалена с Эмилем Хегле Свендсеном. Ключевым для Юлиана станет спринт на домашнем чемпионате мира в Хохфильцене: победа впишет его имя на мемориал почета следом за дядьками австрийского биатлона Ландертингером и Эдером.

Мем этапа

Комментарий этапа

«Решение далось нелегко, но быстро. Многие сейчас закидают меня помидорами, но так уж сложилось, что в борьбе за место под солнцем для меня Россия и российский биатлон перестали существовать как одно целое. Я патриотка и безумно люблю свою страну, но, что касается биатлона, то последние 3 года приходилось буквально выживать. К сожалению, Красноярский край практически не содействовал в подготовке, даже инвентарь и патроны приходилось приобретать самим», – прокомментировала решение выступать за сборную Кореи Ирина Аввакумова.

Дмитрий Малышко стал лучшим из России в спринте: «После сбора я уехал домой и впервые за 9 лет встретил Новый год в кругу семьи. Это придало сил и эмоций, помогло отключиться от спорта на 1-2 дня».

Президент IBU Андерс Бессеберг не обвинял биатлонистов России: «Я понимаю, что все хотят ясности, но пока факты не будут у нас перед глазами, говорить о чем-то не имеет смысла. На данный момент необходимо провести тщательную экспертизу доклада Макларена и выяснить все обстоятельства».

«Результат в спринте не был идеальным. Но мы видим, что близки к лидерам – можем прибавить уже в следующей гонке. Несколько наших спортсменов имели шансы оказаться на пьедестале в спринте при более удачной стрельбе. Это касается и Димы Малышко, и Максима Цветкова. Я разговаривал с Антоном Шипулиным – мы понимаем, что это не самая лучшая гонка. Но уверен, что дальше все будет нормально, – подвел итог спринта старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс.

Итоги других этапов Кубка мира по биатлону:

Пять из пяти. Россия вышла из пике в Нове-Место

Пять из пяти. Медальный Шипулин в Поклюке

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