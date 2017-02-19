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«СЭ»: Светлана Миронова, Юрий Шопин и Тимур Махамбетов выступят в Пхёнчхане
Пока не на Олимпиаде, а только на этапе Кубка мира.
Главный тренер сборной России Александр Касперович по окончании чемпионата мира в Хохфильцене назвал состав мужской и женской команд на этап Кубка мира в Пхёнчхане.
Женщины: Светлана Слепцова, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Ирина Услугина, Светлана Миронова.
Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Юрий Шопин, Тимур Махамбетов.
Матвей Елисеев, Алексей Волков, Александр Логинов и Дмитрий Малышко примут участие в Кубке IBU в Контиолахти.
- Этап в Пхёнчхане пройдет 2-5 мая.
Источник: «СЭ»
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