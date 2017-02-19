Imago

«СЭ»: Светлана Миронова, Юрий Шопин и Тимур Махамбетов выступят в Пхёнчхане

«СЭ»: Миронова, Шопин и Махамбетов выступят в Пхёнчхане
Eurosport

42 мин. назад

Пока не на Олимпиаде, а только на этапе Кубка мира.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Главный тренер сборной России Александр Касперович по окончании чемпионата мира в Хохфильцене назвал состав мужской и женской команд на этап Кубка мира в Пхёнчхане.

Женщины: Светлана Слепцова, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Ирина Услугина, Светлана Миронова.

Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Юрий Шопин, Тимур Махамбетов.

Матвей Елисеев, Алексей Волков, Александр Логинов и Дмитрий Малышко примут участие в Кубке IBU в Контиолахти.

  • Этап в Пхёнчхане пройдет 2-5 мая.

Источник: «СЭ»

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ассист Малкина, чудеса Бобровского и еще искры с битвы «Коламбуса» и «Питтсбурга»

03:29
Популярные видео
Великолепное мастерство Шиффрин, указавшей всем, кто тут королева слалома
1 912 просмотровВчера в 17:47
«Хиршер взрывался от поворота к повороту». Мазе – о триумфаторе гигантского слалома
2 033 просмотровВчера в 22:25
А еще вам может понравиться