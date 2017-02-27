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Уле-Айнара Бьорндалена обокрали по пути из Мюнхена в Пхёнчхан

Бьорндалена обокрали по пути из Мюнхена в Пхёнчхан
Eurosport

57 мин. назад

Норвежец лишился нескольких важных гоночных приспособлений.

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Биатлонист рассказал о происшествии, случившемся с ним во время перелета из Мюнхена с Пхёнчхан с пересадкой в Хельсинки.

«Украли мои новые лыжные очки. То же самое произошло с моим замечательным налобным фонарем, беспроводным динамиком и лазерным аппаратом, который я использую для простых лечебных процедур.

Если вы увидите человека, гуляющего в хороших лыжных очках, с хорошим вечерним освещением и хорошей музыкой – то это тот самый вор», – пошутил Бьорндален VG

Помимо украденной аппаратуры, Уле-Айнар все еще не получил винтовку и 15 пар лыж, с которыми он также расстался по пути в Пхёнчхан. «Винтовка сейчас в Хельсинки, лыжи вообще неизвестно где. Главное, чтобы мне прислали их. Тогда я буду счастлив», – заявил спортсмен.

  • Бьорнален – 8-кратный олимпийский чемпион и 28-кратный чемпион мира.
  • Норвежец занимает шестое место в Кубке мира-2016/17.

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