Уле-Айнара Бьорндалена обокрали по пути из Мюнхена в Пхёнчхан

Биатлонист рассказал о происшествии, случившемся с ним во время перелета из Мюнхена с Пхёнчхан с пересадкой в Хельсинки.

«Украли мои новые лыжные очки. То же самое произошло с моим замечательным налобным фонарем, беспроводным динамиком и лазерным аппаратом, который я использую для простых лечебных процедур.

Если вы увидите человека, гуляющего в хороших лыжных очках, с хорошим вечерним освещением и хорошей музыкой – то это тот самый вор», – пошутил Бьорндален VG

Помимо украденной аппаратуры, Уле-Айнар все еще не получил винтовку и 15 пар лыж, с которыми он также расстался по пути в Пхёнчхан. «Винтовка сейчас в Хельсинки, лыжи вообще неизвестно где. Главное, чтобы мне прислали их. Тогда я буду счастлив», – заявил спортсмен.

Бьорнален – 8-кратный олимпийский чемпион и 28-кратный чемпион мира.

Норвежец занимает шестое место в Кубке мира-2016/17.

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