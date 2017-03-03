Песня Антонова. Почему так скучно болеть за Антона Шипулина

Существует категория спортсменов и команд, за которых скучно болеть. Например, миланский «Интер» или казанский «Рубин» (только если вы не живете в Милане или Казани). С позиции медийности это все нудь, какой поискать. Антон Шипулин из той же серии.

Вы никогда не увидите в дрожащих руках фанаток милых плакатов с его фото, усыпанным сердечками. Так же, как и новостей о том, что Антон сотворил на выходных трэш. Редко заметите фотосессии для модного журнала, не говоря о выходящем за рамки дозволенного интервью или скандале в принципе. Вы пройдете по улицам с фотографией Шипулина, покажете ее 10 людям – и лишь один ответит вам: «Да, я знаю этого парня».

Шипулина знают лишь потому, что у России больше нет Павла Ростовцева, Максима Чудова или даже Николая Круглова. Да хоть Евгения Устюгова. Антон меркнет в сравнении с любым топ-биатлонистом современности и даже российского прошлого. Он завоевывает сердца только дурманом русского патриотизма, но больше ничем.

Он не стреляет как пулемет. Сложно удивиться тому, как стремительно маленькие черные кружочки мишеней напротив фамилии Шипулина становятся белыми. Антон стреляет хорошо – но не так быстро, как Симон Эдер и не так ярко, как тот же Фуркад, у которых «Паф-паф-паф-паф-паф». У Шипулина это скорее так: «Паф... Пп... Паф… – давай, Антон, еще три! – Паф! … … Паф! …. Па… ффф!» Все медленно, в лучшем случае – в среднем темпе. Даже пять промахов подряд для шокового резонанса он сделать не в состоянии. Один или два – максимальная усредненность.

Навряд ли вы ловили себя на мысли, что Антон – гений трассы. «Один из лучших ходом», «отставание от Фуркада–Шемппа–Эберхарда минимально», «Антон неплохо готов», – список клише, с которым вы смирились. Атлетического подвига вроде того, что Эмиль Хегле Свендсен сотворил на недавнем этапе одной эстафеты (привет Антону Бабикову), от Шипулина ждать бессмысленно. Он способен только достойно проиграть.

При этом у Шипулина очень скучная манера бега. Размашистая, мощная, дающая ширпотребный результат. Вполне возможно, наиболее комфортная для его телосложения и фактуры, но совсем не зрелищная. Когда в объектив попадает план, на котором спортсмены убегают в подъем, кажется, что Шипулин не участвует в этой гонке. Пока французский негодяй инстаграма, словно антилопа, парит над тяжелым склоном, а его периодически поддерживают норвежцы и кто-то из немцев, Антон включает трудоголика и пытается не отстать слишком сильно.

Шипулина знают в Европе. Кто-то его даже любит. И при этом он не говорит на английском. Не произносит даже пары контрольных фраз типа «Thank you guys» или «It was good competition», которыми он мог бы стрелять (вместе с улыбкой и взглядом) хотя бы на брифингах и завоевыать если не медали, то западную публику.

Самая резонансная речь его жизни – про то, что он потерял уважение к Мартену – на самом деле заслуга Мартена. И про «мы не дадим иностранцам так себя вести», и прочие общекомандные фразы, имеющие цель изобразить псведолидерство. Псевдо – потому что даже в конфликте с Фуркадом было заметно, как Шипулину непривычно и некомфортно все это говорить. Будто он произносил лишь потому, что надо произнести. Рыцарство по принуждению. И все это через переводчика. Как следствие – огромное количество перевернутых слов и фактов. Смешно – но даже идея не пожимать руку Фуркаду, принадлежащая Шипулину, в итоге в прессе отозвалась как противостояние француза не с ним, а с Александром Логиновым.

Антон не щеголяет перед камерой кубиками, как Криштиану Роналду. У него нет модной прически, как у Поля Погба (и собственных эмоджи-смайликов). Нет зрелищности Овечкина, пиарщицы-жены Плющенко, обаяния Шараповой, титулов Бьорндалена, алкоголизма Свендсена, харизмы Федерера. Именно поэтому Антона не узнают те девять из десяти человек на улице, которым вы покажете его фотографию. Именно поэтому ему не стать звездой, кумиром миллионов или рокером.

Антон останется Антоном. Это не хорошо и не плохо, это просто факт. Хороший биатлонист Антон Шипулин – не больше, но и не меньше. Он будет сражаться, будет работать, пытаться занести себя в историю, и, возможно, у него даже все получится. Однажды. Только совсем не факт, что вы перестанете засыпать под его перфоманс.

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