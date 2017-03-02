Сход-развал. Бронза Мари Дорен-Абер и еще 3 несбывшихся ожидания женского спринта

Поражение Дальмайер

Немка показала феноменальные результаты на чемпионате мира в Хохфильцене, заработала 65 тысяч евро призовых и могла расслабиться где-нибудь на Гаваях. Вместо этого она прикатила в Южную Корую и снова всех порвала. Лучшая биатлонистка сезоне по-традиции взяла ранний стартовый номер (18-й) и не ошиблась. Пока основные соперницы прыгали в разминочной зоне и считали минуты до старта, немка со свистом промчала 7,5 километра, ни разу не заглянув на штрафной круг.

Подняться на вершину в четвертый раз подряд Лауре могла помешать только непонятно откуда восставшая Тирил Экхофф, но норвежке не хватило прыти: 9,8 секунды отставания на лыжне вылились в 8,4 секунды проигрыша на финише. Остальные соперницы финишировали за чертой +30 секунд. Это значит, что в пасьюте немка спокойно заберется продлит пьедестальную серию на 12 гонок.

Бронзовый финиш Дорен-Абер

После пробега Дальмайер стало ясно, что за победу с немкой поспорят единицы. После промахов Коукаловой в списке на высокие места остались три фамилии: Шевалье, Дорен-Абер и Макарайнен. Анэ на стрельбище отработала чисто, но по скорости сильно уступила другим двум девушкам-конкурентам. Макарайнен вспомнила, что имеет всего 78 процентов попаданий на стойке и промазала дважды. Осталась Дорен, которая и отстреляла на уровне, и ходом шла сильнее Шевалье. Со стадиона лидер французской команды ушла третьей и летела за бронзой, но неожиданно пропала с радаров.

Корейские телекамеры все чаще выхватывали картинку с финиша, но сине-белый комбинезон Мари никак не появлялся в кадре, а ее фамилия не высвечивалась в списке завершивших гонку. Когда на заключительной прямой показалась Кайса, стартовавшая на три позиции позднее Дорен-Абер, стало ясно, что с француженкой что-то произошло по ходу заключительного круга. Позднее выяснилось, что Мари стало плохо и она снялась с гонки, которая светила ей очередной медалью.

Мощное выступление Коукаловой

По ходу сезона чешка приучила поклонников, что в каждой гонке находится максимально высоко и соперничает за победу с Дальмайер. Казалось, что после успешного чемпионата мира, где спортсменка не опускалась ниже четвертого места, Габи снова даст жару и в Корее, но случился провал.

Гонка у девушки из Чехии не получилась ни в одном из аспектов: по ходу первого круга Коукалова отстала от сильнейших лыжниц на 13 секунд, прибавив к ним по 20 единиц на втором и третьем отрезках. Не лучшей Габи оказалась и на стрельбище: к промаху на первом рубеже биатлонистка добавила еще один баг на второй. К финишу чешка прикатила только 21-й, максимально осложнив себе борьбу за «БХГ»: от Дальмайер Коукалову уже отделяют 86 очков, что за шесть личных гонок до конца сезона сделало ее явным аутсайдером дуэли.

Старые оправдания российских биатлонисток

«Не повезло. Не собралась. Не очень хорошо себя чувствовала», – список оправдательных фраз биатлонисток из России однажды превратится в увесистый сборник. После очередной ужасной гонки, в которой ни одна из отечественных спортсменок не вошла в топ-30 (лучшая Акимова – 34-я), слушать их интервью, казалось, не было никакого смысла. Но на этот раз девушки включили свежую пластинку.

«Мое физическое состояние? Никакое. Почему? Не могу ответить на этот вопрос», – заявила Светлана Слепцова, которой каждая новая гонка дается раз в 20 сложнее предыдущей. «Здесь, думаю, сказалась смена часовых поясов. В первый день мы тут катались – было совсем хорошо, вчера не очень, а сегодня еще и трасса такая, вся в буграх, приходится постоянно прилагать усилия, чтобы оставаться на плаву, чтобы ноги не соскальзывали, чтобы не упасть», – вариант Ирины Услугиной оказался интереснее. Но находчивее других оказалась Ирина Старых – она просто проигнорировала людей с микрофонами. Возможно, девушки из России удивили поклонников впервые в сезоне. Жаль, что это произошло не на трассе.

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