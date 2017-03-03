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Юлиан Эберхард выиграл спринт, Антон Шипулин – 23-й

Эберхард выиграл спринт, Шипулин – 23-й
Eurosport

1 минуту назад

Австриец порвал соперников во всех компонентах.

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Мужской спринт в Пхёнчхане

1. Юлиан Эберхард (Австрия) – 23:11,1 (0 промахов)

2. Лоуэлл Бэйли (США) – +40,7 (0)

3. Мартен Фуркад (Франция) – +45,4 (2)

...

9. Евгений Гараничев (Россия) – +1:06,3 (2)

...

14. Максим Цветков (Россия) – +1:17,2 (0)

...

23. Антон Шипулин (Россия) – +1:30,3 (3)

  • Эберхард выиграл второй спринт в сезоне и занимает вторую строчку в зачете этого вида программы.

Мужской зачет Кубка мира

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