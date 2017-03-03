Eurosport
Юлиан Эберхард выиграл спринт, Антон Шипулин – 23-й
Австриец порвал соперников во всех компонентах.
1. Юлиан Эберхард (Австрия) – 23:11,1 (0 промахов)
2. Лоуэлл Бэйли (США) – +40,7 (0)
3. Мартен Фуркад (Франция) – +45,4 (2)
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9. Евгений Гараничев (Россия) – +1:06,3 (2)
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14. Максим Цветков (Россия) – +1:17,2 (0)
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23. Антон Шипулин (Россия) – +1:30,3 (3)
- Эберхард выиграл второй спринт в сезоне и занимает вторую строчку в зачете этого вида программы.
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