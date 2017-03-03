AFP

Мартен Фуркад в шестой раз выиграл Кубок мира и догнал Уле-Айнара Бьорндалена

Фуркад в шестой раз выиграл Кубок мира и догнал Бьорндалена
Eurosport

1 час назад

Два оставшихся этапа превратились в формальность.

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3 марта Мартен Фуркад занял третье место в спринте в Пхенчхане, набрал 1068 очков и стал недосягаем для преследователей. Если идущий вторым Антон Шипулин выиграет все оставшиеся шесть личных гонок, а Фуркад не наберет очков, то биатлонисты сравняются по баллам, но Большой хрустальный глобус все равно достанется французу за счет большего количества побед.

«Я всегда буду помнить, как одержал первую победу в Ханты-Мансийске. Победа далась мне с огромным трудом, и я думал, что не повторю ее. Встать на один уровень с моим кумиром Бьорндаленом – многое значит для меня», – цитирует Фуркада официальный сайт IBU.

  • Фуркад выиграл общий зачет Кубка мира в шестой раз подряд. Прежде никому не удавалось одержать больше четырех побед кряду.
  • Мартен сравнялся с Уле-Айнаром Бьондаленом по количеству Больших хрустальных глобусов.

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