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Лаура Дальмайер выиграла пасьют, лучшая биатлонистка из России Ирина Старых – 20-я

Дальмайер выиграла пасьют, лучшая биатлонистка из России – 20-я
Eurosport

1 час назад

Кайса Макарайнен выиграла серебро, бронза у Анаис Бескон.

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Женская гонка преследования в Пхёнчхане

Результаты гонки:

1. Лаура Дальмайер (Германия) – 27.58,0 (0 промахов)

2. Кайса Макарайнен (Финляндия) – +1.12,6 (2)

3. Анаис Бескон (Франция) – +1.18,9 (1)

...

20. Ирина Старых (Россия) – +2.49,4 (2)

...

50. Татьяна Акимова (Россия) – +4.50,3 (5)

...

54. Ирина Услугина (Россия) – +5.12,9 (5)

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