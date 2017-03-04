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Лаура Дальмайер выиграла пасьют, лучшая биатлонистка из России Ирина Старых – 20-я
Кайса Макарайнен выиграла серебро, бронза у Анаис Бескон.
Женская гонка преследования в Пхёнчхане
Результаты гонки:
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 27.58,0 (0 промахов)
2. Кайса Макарайнен (Финляндия) – +1.12,6 (2)
3. Анаис Бескон (Франция) – +1.18,9 (1)
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20. Ирина Старых (Россия) – +2.49,4 (2)
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50. Татьяна Акимова (Россия) – +4.50,3 (5)
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54. Ирина Услугина (Россия) – +5.12,9 (5)
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