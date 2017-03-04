Юлианский календарь. Эберхард и еще 3 гения пасьютов в Пхёнчхане

Евгений Гараничев

В сезоне-2016/17 Евгения штормит круче, чем корабли в Бермудском треугольнике: на одном этапе Гараничев показывает отличный ход, прилично стреляет и вкатывается в десятку, а на другом падает на биатлонное дно и отправляется на Кубок IBU.

Пхёнчхан – то место, где у Евгения наступила белая полоса. Несмотря на две ошибки в спринте Гара занял приличное девятое место, позволяющее уютно чувствовать себя в пасьюте. В гонке преследования российский биатлонист зажег снова, показал седьмое время ходом (+20 от Долля), но потушил надежды на место в тройке двумя необязательными промахами и замкнул пятерку.

Юлиан Эберхард

Австрийский сапсан удивил соперников и всю биатлонных планету в спринте, разорвав на клочки даже того, чье имя нельзя называть. В той гонке Юлиан показал запредельный результат во всех компонентах: к нулю на стрельбище (подобное с ним случается раз в сто лет) Эберхард добавил настолько мощную работу ногами, что ему позавидовали бы даже Устюгов и Нортуг.

Пасьют – один из самых неудобных для австрийца видов программы. Количество мишеней удваивается, что с 70 процентами точных выстрелов на стойке автоматом убивает его шансы на высокие места. В Пхёнчхане Эберхарда прорвало: в гонке преследования он не потерял в скорости, и совсем немного для себя наошибался на стрельбище (3 промаха, всего 1 на стойке). Фуркаду австриец борьбу не навязал, но жестоко схватился с Шипулиным и в упорной борьбе добыл бронзу, которая стала для него третьей медалью в сезоне.

Антон Шипулин

Лидер сборной России откровенно расстроил в спринте, оставил нетронутыми три глазка и занял далекое 23-е место. Полторы минуты от Эберхарда, с учетом последних неудач в стрельбе, не позволяли рассчитывать на что-то серьезное. Но Антон доказал, что способен на подвиги.

В пасьюте Антон наращивал обороты каждую минуту, оставляя за спиной соперника за соперником. Скорость никак не сказывалась на рубежах: казалось, что Шипулина самого удивляет и подстегивает то, как лихо он убивает мишени. Они покорились ему все. Почему так же нельзя было в спринте – непонятно. Антон сделал все, что мог и победил всех, кроме того, кто не оставляет вершину пъедестала больше, чем на два дня.

Лаура Дальмайер

Главная звезда женского биатлона в очередной раз взяла золото, что уже не удивляет. Лаура на пять голов выше остальных: несколько сезонов, и ее можно будет назвать Бьорндаленом и Фуркадом женского биатлона в кубе.

В преследовании удивило другое – с какой легкостью и уверенность она рассказала о своем величии. Да немка стартовала первой, но подтвердила статус лучшей уже ко второму кругу. Еще через один сомнения в победителе отпали окончательно. Дальмайер – снова королева вечера. Точная, быстрая и великая.

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