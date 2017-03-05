AFP
Германия выиграла все женские эстафеты сезона, Россия – 12-я
Второе место у Норвегии, бронзу завоевала команда Чехии.
Результаты гонки:
1. Германия
2. Норвегия
3. Чехия
7. Украина
9. Казахстан
10. Белоруссия
12. Россия
- В составе сборной России этап проходили Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ирина Услугина и Ирина Старых.
- Женская сборная Германии выиграла все эстафетные гонки в сезоне.
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