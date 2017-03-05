AFP

Германия выиграла все женские эстафеты сезона, Россия – 12-я

Германия выиграла все женские эстафеты сезона, Россия – 12-я
Eurosport

1 час назад

Второе место у Норвегии, бронзу завоевала команда Чехии.

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Женская эстафета в Пхёнчхане

Результаты гонки:

1. Германия

2. Норвегия

3. Чехия

7. Украина

9. Казахстан

10. Белоруссия

12. Россия

  • В составе сборной России этап проходили Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ирина Услугина и Ирина Старых.
  • Женская сборная Германии выиграла все эстафетные гонки в сезоне.

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