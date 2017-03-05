Пять из пяти. Корейские каникулы сборной России

Этап для России

Личные гонки

Иначе как турпоход поездку сборной России в Южную Корею и не назвать. Женская команда расслабилась так, будто вылезла из жаркой сауны – сонные промахи, ужасающий ход и никаких шансов даже на десятку. Одна Ирина Старых на излете формы чуть поддергивала струны фанатских сердец. Светлана Миронова приехала в Пхёнчхан в плохом самочувствии, но гонки пробежала. Об этом революционном подходе уже рассказывала в интервью Ульяна Денисова.

Вот что сказала сама Светлана:

"Одно дело уходить на круг и быстро бежать, а другое дело промахиваться при плохом самочувствии... Настроение было неплохое, но самочувствие просто ужасное. Я не могу бежать."

Печальный итог закономерен – круг в эстафете и провал в личных гонках. Кому нужен такой дебют?

Честь сборной как обычно спас Антон Шипулин – он уже привык. Помогла передышка лидеров сборной Норвегии (меньше соперников) и слабая мотивация остальных бигов. Возбуждающий прорыв с 23 места на второе – достаточное доказательство боевого духа атлета. Жаль, никто не поддержал. Проблемы те же: промахи, промахи, промахи. Видимо, летом придется серьезно подумать над этой частью подготовки – ведь ход присутсвует. Да, лыжегоночная форма плавает по сезону, но время от времени парни по очереди вспыхивали. А вот ошибки на стрельбе лезли всегда и лишали медалей везде. Даже сборные США, Канады и Австрии научили парней попадать, неужели биатлонная Россия не справится?

Эстафеты

Никакие послабления от соперников не помогли женской сборной выбраться хотя бы в десятку. Когда на первом этапе Татьяна Акимова резко сдала к третьему кругу, стало ясно: ждать от гонки нечего. Круг Мироновой смотрелся печальным, но необходимым атрибутом этой сборной, и только Ирина Старых показала, что время дисквалификации не прошло зря. Удивляет, как сборная Канады с нуля подготовила команду, которая три этапа сражалась за подиум, а мощнейшая Россия – нет. Если вы верите в медальные шансы девушек на Олимпиаде, то не забывайте и про Корею. В Пхёнчхане эти две сборные бежали примерно одинакого, возможно, Фролина не зря сменила флаг.

Мужская эстафета огорчила одним слабым звеном. Ждали, что Цветков провалится, и он исполнил ожидания. Остальные – в порядке, а Шипулин показал себя прежнего и едва не привел разочарованную команду к медали. Четвертое место – отличный финал мощнейшей борьбы за малый Глобус в зачете эстафет; опередили немцев – и ладно. Мужчины снова показали, что «перебороть и взорваться» они способны. Так что особенно переживать за неудачу не стоит – сезон кончается, кандидатов в эстафетную четверку прибавилось (отменно проявил себя Гараничев), осталось поработать над отдельными мелочами.

Саммари этапа

Шестой Кубок мира Фуркада

За шесть гонок до конца сезона безупречный француз гарантировал себе большой Хрустальный глобус. Никто не удивился – даже относительный спад на чемпионате мира ничего не поменял в биатлонном мире. Мартен выиграл 11 личных гонок из 20, и только трижды не стоял на подиуме. Дело уже не в соперниках, которые в сезоне-2016/17 никак не придут в себя, а в максимализации себя как спортсмена. Фуркад – биатлонный шаг вперед – неудивительно, если спустя десяток лет по его тренировкам и стилю подготовки напишут мощные учебники. Невозможно шесть раз подряд уничтожать соперников на протяжении целого сезона, обладая одним только талантом. Впереди – только рекорд Бьорндалена по выигранным гонкам. И пока факты говорят в пользу Мартена.

Отрыв Дальмайер

Лаура привезла из Хохфильцена дикую скорость и не оставила соперницам даже намека на слабину. А Габи Коукалова ожидаемо сдала после пика на ЧМ и провела худший спринт в сезоне. Разменяв 21-е место на восьмом этапе, чешка набрала дорогие очки, но снова проиграла немке. За два этапа до финиша отрыв желтомаечной Лауры приобрел неприличное значение, а с учетом вычета двух гонок Габи и вовсе похож на неотыгрываемый: 144 балла. Дальмайер сделала акцент на финиш сезона и ЧМ, не заболела и педантично реализует преимущества на трассах. У Коукаловой не осталось шансов – защитить титул уже нереально.

Пропажа Мари Дорен-Абер

В спринте француженка шла на третий результат, когда внезапно пропала с экранов, из протоколов и внимания фанатов. Оказалось, Мари стало плохо по ходу дистанции, и тренеры сняли девушку. «У нее кружилась голова, ей было плохо, и когда я увидел ее, то сказал прекратить гонку. Она рисковала своим здоровьем», – рассказал тренер Стефан Бутье.

Шутки про беременность спортсменки, которую замутило прямо на гонке, возникли из ниоткуда. Смешно, но пока проблемы Мари никто не объяснил, тем более, что короткая дистанция спринта для нее – привычная нагрузка. Ждете новостей о пополнении семьи Дорен-Абер?

Олимпийская трасса в Корее

Стадион в Пхёнчхане известен как самый опасный, и корецы обещали поправить трассу, сгладить повороты и расшить снежный покров. Со снегом и правда поработали, не допустив повторения болота ЧМ-2009. Трасса хоть и легла на зеленеющие склоны, но белизна снега вопросов не вызывала. Пока Сергей Устюгов пахал буераки в Лахти, Шипулин воздушно скользил по твердому шоссе. Серьезно никто не падал, а обеспечение стрельбища, трибун и разметка трассы вопросов не вызвали. Корея вполне готова к олимпийскому биатлону, особенно когда выпадет настоящий снег и склоны цвета хаки белеют.

Герой этапа

Юлиан Эберхард

Австриец идеально завершает лучший сезон в карьере. Спринтерская победа, бронза пасьюта и эстафеты – тихой сапой Юлиан обогнал по золоту Антона Шипулина и ворвался в пятерку лучших общего зачета. Бывший лыжник в Корее стрелял точнее сборной России и сохранил отменную скорость. Удивляет способность австрийцев выскакивать по одному из-за угла и набирать идеальную форму. Так Кристоф Зуман едва не взял Кубок мира, а сборная даже выигрывала эстафеты.

"Чемпионат мира – это колоссальное давление для спортсменов. Когда я приехал в Пхёнчхан, я подумал, что случиться может все что угодно, –так и произошло."

Мем этапа

Комментарий этапа

«Не забыл, что выиграл шестой большой Хрустальный глобус. Это восхитительно. Когда финишировал, не знал, но съемочная группа рассказала. Всегда вспоминаю свой первый Глобус в Ханты-Мансийске. Тогда думал, это настолько сложно, что не смогу бороться за него снова. Для меня многое значит тот факт, что я сравнялся со своим кумиром Уле-Айнаром Бьорндаленом», – рассказал Мартен после финиша спринта.

Тимофей Лапшин объяснил, как его будут называть в Корее: «Есть один вариант. Но пока не уверен, что его используют. Остается половина моей фамилии – Шин, а имя будет Иль. Шин у них переводится как бог, а Иль – значит первый».

«Слепцова никуда не уезжала, она провела утром тренировку. Команда улетает из Южной Кореи в понедельник», – Александ Касперович опроверг слухи о внезапном отъезде Светланы.

«Если бы в Тюмени был этап Кубка мира, это был бы праздник, а так... Мне куда интереснее смотреть плей-офф КХЛ, чем этапы Кубка мира по биатлону», – рассказал Дмитрий Ярошенко.

Антон Шипулин полон оптимизма: «Трасса не легкая, но везде нужно включаться, приезжать хорошо функционально готовым. С тренером уже говорил об этом, накидывали план на лето. Будем готовиться под эту трассу. Надеюсь, в следующем году все здесь получится».

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