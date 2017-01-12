12.01.17 - 16:30
Завершено
Рупольдинг
1
Германия
2
Франция
3
Норвегия
Эстафета - Женщины • Финал
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Эстафета - Женщины
Рупольдинг - 12 января 2017

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17:45 

Ужасная гонка для российской команды. Страшно смотреть на все эти цифры. Евгений Коростелев прощается с вами. До свидания.

17:43

Россия только 13-я! 4 минуты мы проиграли!

17:41

Да, Дальмайер выиграла эстафету для Германии. Олсбю только третья, потому что ее Амонье обошла.

17:39 

Дальмайер догнала Олсбю и обошла ее. Похоже, Германия затащит гонку.

17:34

Олсбюююююююю! Она попала, а Дальмайер промазала! Пидгрушна и Амонье рядышком!

17:33

Стойка! Сейчас все решится!

17:31 

Подчуфарова все еще на 15-й строчке. 3 минуты 37 секунд мы проигрываем. Если это не позор, то что?

17:30 

Дальмайер разобралась с Олсбю. Амонье и Пидгрушная проигрывают немке 15 и 16 секунд соответственно.

17:29 

Гонтье отвалилась. 41 секунду она проигрывает и на тройку претендовать, скорее всего, не будет.

17:27 

Олсбю попала, как и Дальмайер. 5,2 секунды между ними. Далее Амонье и Пидгрушная.

17:25

Стрельба! Первая пятерка сгруппировалась перед стрельбищем.

17:23 

Соукалова, Вирер, Дорен, Дальмайер – все лучшие на последнем этапе бегут.

17:21 

Экхофф включила режим турбо и выкатилась а первое место. Украина, Италия, Германия и Франция далее. В таком порядке они передали эстафету партнерам.

17:19 

Кайшева 15-я! Ужас, позор и мрак! Даже Япония выше!

17:18 

У Домрачевой три промаха было, но она на круг не ушла, в отличие от Кайшевой, которая 500 лишних метров побежала.

17:17

Меркушина и Рунгальдье точны! Они в лидерах. Экхофф и Норвегия в 7 секундах, Пройсс и Беско в 18 секундах.

17:16

А пока стрельба! Стойка!

17:15 

Если Франция и Германия будут близко друг от друга перед последним этапом, то нас ожидает заруба между Дорен-Абер и Дальмайер!

17:13 

Итак, Пройсс, Рунгальдье, Меркушина, Беско и Экхофф бегут в непосредственной близости друг от друга. Домрачева проигрывает топ-5 больше 50 секунд.

17:12 

У Экхофф и Беско по промаху. Кайшева вытащила Россию на 9-е место, попав все 5 выстрелов.

17:11

Пройсс, Меркушина и Рунгальдье отстреляли чисто. Они в лидерах.

17:09 

За Россию бежит Кайшева. Еще стоит отметить Домрачеву, которая на шестой позиции сейчас.

17:07 

Итальянка вцепилась в спину Пройсс, которая на третьем этапе Германию представляет. Меркушина из Украины в 6 секундах, а далее Экхофф и Беско.

17:06

Акимова вытащила Россию на 9-е место, но отставание очень нешуточное – 1:18,3.

17:05 

А как так? Только что лидировала Фенне, а при передаче эстафеты проиграла 9,3 секунды немке.

17:03 

Продолжает лидировать норвежка, но ее отрыв от Хаммершмидт всего 2,2 секунды.

17:01

Акимова еще 2 промаха допустила. Россия идет 12-й в 1 минуте и 26 секундах.

16:59 

Фенне лидер. Немка а второй позции, а на третьей Санфилиппо. Джима, Брайса и Кузьмина далее!

16:57

Промах у Хаммершмидт, а у Брайса их три! Вот она скорость аукнулась.

16:57 

Брайса снова вышла в лидеры. Ходом она прилично всех опережает, но вот стрельба подводит.

16:54 

Норвегия, Франция, Германия, Италия и Австрия – вот так выглядит пятерка лидеров. Все они уместились в 7 секундах.

16:53 

Фенне вывела Норвегию на первую строчку. Брайса сразу за ней в 4 секундах. У Акимовой два промаха – она в 56 секундах от лидера.

16:52

Уже на стрельбище Брайса. Остальные рядышком.

16:51 

Все, закончилась финнская сказка: Тойванен уступила позицию Брайса, которая очень мощно первый круг начала.

16:49 

Татьяна Акимова постарается исправить ошибки Сливко. Тем временем финнка Тойванен растеряла все преимущество. Между ней и Брайса уже 8 секунд осталось.

16:47 

20 секунд привезла соперницам на последнем круге Макарайнен. Шведки и француженки возглавляют погоню за лидером. Сливко прикатила на передачу этафеты с минутным отставанием.

16:45 

Эх, Кайса улетела от конкуренток, а Сливко уже 50 секунд уступает. Следующая у России Татьяна Акимова.

16:43

32 секунды уступает Сливко. Не самый эффектный дебют в исполнении Виктории.

16:42

Макарайнен, Хаузер и Шевалье ушли без промахов. Сливко без ошибок на стойке отработала, но идет 17-й.

16:40

Кайса уже ко второй стрельбе подошла. Опять она самой первой начнет стрелять, но уйдет ли первой со стадиона?

16:39 

Очень большая группа тащится за Кайсой. Сливко все ту же 21 секунду проигрывает.

16:38 

Кайса покинула стрельбище 9-й в 9 секундах от Пушкарчиковой, а сейчас уже лидирует с 5 секундами преимущества. Вот это скорость.

16:37 

Не самое лучшее начало в исполнении Виктории. Посмотрим, может стойка у нее зайдет получше.

16:37

Промазала последним выстрелом Кайса, все остальные попадают. А Сливко два доппатрона использовала. 20 секунд она проигрывает, расположившись на 20-м месте.

16:35

Кайса уже а стрельбище. Ветерок есть, но он детский.

16:34 

Ого, Кайса на первом же круге всех рвет. Убежала финнка – даже спины ее соперницы не видят.

16:32 

Первую отметку 0,9 км преодолели девушки. Макарайнен уверенно лидирует с отрывом в 3,5 от Хинц. Свивко в середине пелотона расположилась.

16:30

Поехали! Представительницы 23 сборных рванули в гонку.

16:30

Спортсменки уже на старте. Сборную России на первом этапе представляет Виктория Сливко, которая сегодня дебютирует в Кубке мира.

16:25

Хэй! Привет поклонникам биатлона. Через пару минут начнется женская эстафета. Подключайтесь. Здесь будет очень огненно.

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