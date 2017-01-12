17:45 Ужасная гонка для российской команды. Страшно смотреть на все эти цифры. Евгений Коростелев прощается с вами. До свидания.
Ужасная гонка для российской команды. Страшно смотреть на все эти цифры. Евгений Коростелев прощается с вами. До свидания.
Россия только 13-я! 4 минуты мы проиграли!
Да, Дальмайер выиграла эстафету для Германии. Олсбю только третья, потому что ее Амонье обошла.
Дальмайер догнала Олсбю и обошла ее. Похоже, Германия затащит гонку.
Олсбюююююююю! Она попала, а Дальмайер промазала! Пидгрушна и Амонье рядышком!
Стойка! Сейчас все решится!
Подчуфарова все еще на 15-й строчке. 3 минуты 37 секунд мы проигрываем. Если это не позор, то что?
Дальмайер разобралась с Олсбю. Амонье и Пидгрушная проигрывают немке 15 и 16 секунд соответственно.
Гонтье отвалилась. 41 секунду она проигрывает и на тройку претендовать, скорее всего, не будет.
Олсбю попала, как и Дальмайер. 5,2 секунды между ними. Далее Амонье и Пидгрушная.
Стрельба! Первая пятерка сгруппировалась перед стрельбищем.
Соукалова, Вирер, Дорен, Дальмайер – все лучшие на последнем этапе бегут.
Экхофф включила режим турбо и выкатилась а первое место. Украина, Италия, Германия и Франция далее. В таком порядке они передали эстафету партнерам.
Кайшева 15-я! Ужас, позор и мрак! Даже Япония выше!
У Домрачевой три промаха было, но она на круг не ушла, в отличие от Кайшевой, которая 500 лишних метров побежала.
Меркушина и Рунгальдье точны! Они в лидерах. Экхофф и Норвегия в 7 секундах, Пройсс и Беско в 18 секундах.
А пока стрельба! Стойка!
Если Франция и Германия будут близко друг от друга перед последним этапом, то нас ожидает заруба между Дорен-Абер и Дальмайер!
Итак, Пройсс, Рунгальдье, Меркушина, Беско и Экхофф бегут в непосредственной близости друг от друга. Домрачева проигрывает топ-5 больше 50 секунд.
У Экхофф и Беско по промаху. Кайшева вытащила Россию на 9-е место, попав все 5 выстрелов.
Пройсс, Меркушина и Рунгальдье отстреляли чисто. Они в лидерах.
За Россию бежит Кайшева. Еще стоит отметить Домрачеву, которая на шестой позиции сейчас.
Итальянка вцепилась в спину Пройсс, которая на третьем этапе Германию представляет. Меркушина из Украины в 6 секундах, а далее Экхофф и Беско.
Акимова вытащила Россию на 9-е место, но отставание очень нешуточное – 1:18,3.
А как так? Только что лидировала Фенне, а при передаче эстафеты проиграла 9,3 секунды немке.
Продолжает лидировать норвежка, но ее отрыв от Хаммершмидт всего 2,2 секунды.
Акимова еще 2 промаха допустила. Россия идет 12-й в 1 минуте и 26 секундах.
Фенне лидер. Немка а второй позции, а на третьей Санфилиппо. Джима, Брайса и Кузьмина далее!
Промах у Хаммершмидт, а у Брайса их три! Вот она скорость аукнулась.
Брайса снова вышла в лидеры. Ходом она прилично всех опережает, но вот стрельба подводит.
Норвегия, Франция, Германия, Италия и Австрия – вот так выглядит пятерка лидеров. Все они уместились в 7 секундах.
Фенне вывела Норвегию на первую строчку. Брайса сразу за ней в 4 секундах. У Акимовой два промаха – она в 56 секундах от лидера.
Уже на стрельбище Брайса. Остальные рядышком.
Все, закончилась финнская сказка: Тойванен уступила позицию Брайса, которая очень мощно первый круг начала.
Татьяна Акимова постарается исправить ошибки Сливко. Тем временем финнка Тойванен растеряла все преимущество. Между ней и Брайса уже 8 секунд осталось.
20 секунд привезла соперницам на последнем круге Макарайнен. Шведки и француженки возглавляют погоню за лидером. Сливко прикатила на передачу этафеты с минутным отставанием.
Эх, Кайса улетела от конкуренток, а Сливко уже 50 секунд уступает. Следующая у России Татьяна Акимова.
32 секунды уступает Сливко. Не самый эффектный дебют в исполнении Виктории.
Макарайнен, Хаузер и Шевалье ушли без промахов. Сливко без ошибок на стойке отработала, но идет 17-й.
Кайса уже ко второй стрельбе подошла. Опять она самой первой начнет стрелять, но уйдет ли первой со стадиона?
Очень большая группа тащится за Кайсой. Сливко все ту же 21 секунду проигрывает.
Кайса покинула стрельбище 9-й в 9 секундах от Пушкарчиковой, а сейчас уже лидирует с 5 секундами преимущества. Вот это скорость.
Не самое лучшее начало в исполнении Виктории. Посмотрим, может стойка у нее зайдет получше.
Промазала последним выстрелом Кайса, все остальные попадают. А Сливко два доппатрона использовала. 20 секунд она проигрывает, расположившись на 20-м месте.
Кайса уже а стрельбище. Ветерок есть, но он детский.
Ого, Кайса на первом же круге всех рвет. Убежала финнка – даже спины ее соперницы не видят.
Первую отметку 0,9 км преодолели девушки. Макарайнен уверенно лидирует с отрывом в 3,5 от Хинц. Свивко в середине пелотона расположилась.
Поехали! Представительницы 23 сборных рванули в гонку.
Спортсменки уже на старте. Сборную России на первом этапе представляет Виктория Сливко, которая сегодня дебютирует в Кубке мира.
Хэй! Привет поклонникам биатлона. Через пару минут начнется женская эстафета. Подключайтесь. Здесь будет очень огненно.