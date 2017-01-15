15.01.17 - 16:45
Рупольдинг
Гонка преследования - Женщины • Финал
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Гонка преследования - Женщины
Рупольдинг - 15 января 2017

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Привет! Женский пасьют стартует в немецком Рупольдинге. Болеем за наших. За всех наших.

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