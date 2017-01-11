Бабиков, к ноге. Эмиль Хегле Свендсен приручил Россию в эстафете

Результат мужской эстафеты в Рупольдинге – самый несправедливый за последние лет сто. Сборная России провела настолько идеальную гонку, что даже не к чему придраться. Точнее можно, но только если вы самый дотошный человек на свете. Совершили два промаха? Да бросьте. Это как две зацепки на новой вещице из супермаркета, которые обязательно бросятся в глаза, но исправляются одним движением иголки. Раз, и они больше не мешают. Тем обиднее оказалось поражение.

Поначалу состав российской команды вызвал недоумение. Бежишь глазами по списку, а первым стоит фамилия Волкова. Алексей с прошлого сезона ни разу не выступал на этапах Кубка мира, но в Рупольдинге сразу попал в состав эстафеты. А потом вспоминаешь его предыдущие гонки: Волков проверенная боевая единица, которая не подводит. Отлегло. Второй новиночкой тренерского штаба стало перемещение Антона Шипулина с позиции финишера на вторую строчку. В последнее время лидер российской команды не справлялся с нервами и в личных гонках часто заваливался на стрельбище, поэтому тренеры поберегли мозг себе и спортсмену, лишив его должности ответственного за результат. Вышло неплохо.

Коучи соперников экспериментировать не стали и выставили тех, кто скорее всего будет представлять страну на чемпионате мира: только норвежцы вынужденно в отсутствие братьев Бё воткнули в состав Кристиансена и Л'Абе Лунда. Парни очень хотели доказать, что достойны места в команде не меньше Бьорналена или Свендсена, поэтому выпрыгивали из штанов, лыж и всего остального, из чего можно выпрыгнуть биатлонисту.

Мужская сборная России приучила к победам, поэтому вера в успех после безупречных первых двух этапов помножилась на два. Даже Елисеев на третьем этапе своими последними результатами убил нерв в груди: верилось, что после не самой удачной эстафеты в Поклюке (1+3 на стрельбище) Матвей переборет себя и выступит удачно. Так и вышло. Один промах на троих: казалось, что парни закапали мельдоний в глаза. Стрелять настолько четко получалось редко даже когда за сборную бегали такие мастера работы с винтовкой, как Черезов или Круглов-младший. Все шло отлично, но в какой-то момент показалось, что тренеры немного перебарщивают и не дают парням раскрыть потенциал на трассе. Елисеев временами неплохо зажигал в индивидуальных гонках и рвал ходом даже Фуркада, а теперь получил установку пешеходить, но четко работать на стрельбище.

Из-за этого Антону Бабикову перед последним этапом достались опасные полминуты. В соперниках Свендсен и Шемпп – бандиты, которые умеют и любят отбирать золото, да и любой другой металл. Антон держался молодцом. Крупный план его глаз на первом рубеже доказал, что он уверен в себе. На втором – то же самое. Даже один неточный выстрел погас на фоне его звериного взгляда. И все же 15 секунд на решающем круге перед Свендсеном – слишком мало, чтобы рассчитывать на финиш в объятия ликующих партнеров. Бабиков хорош, но Свендсен – пока другой уровень. Антон рвал изо всех сил. Погоня норвежца была похожа на ролик с телеканала «Дискавери»: Бабиков словно испуганная газель убегал от хищника, но он оказался сильнее.

Свендсен не вцепился в спину русскому биатлету, потому что они все-таки находились не в мире животных. Ему нужна была награда покрупнее, и он ее схватил, разделив со стаей.

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