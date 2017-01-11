Антон Бабиков: «Не желаю людям тех ощущений, что я испытал на финише»

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал итоги эстафетной гонки, на финише которой он уступил первое место норвежцу Эмилю Хегле Свендсену. «Не ожидал, что будет так тяжело на последнем круге. Думал, что сумею сохранить и нарастить скорость, но этого, к сожалению, сделать не получилось. Свендсен сегодня был сильнее.

Сложно передать свои ощущения на финише. Надеюсь, большинство людей никогда их не испытает. Когда тебя обходит сильный спортсмен и ты понимаешь, что не можешь составить ему конкуренцию — никому этого не пожелаю. Просто невозможно работать», – сообщил Бабиков, которого цитирует «Чемпионат».

Сборная России заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, уступив 5,1 секунду Норвегии.

За российскую команду выступали Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.

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