«Сегодня россияне будут пить «Боярышник». Украинский комментатор посмеялся над финишем Бабикова

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Сборная России растеряла 15-секундное преимущество над норвежцами на последнем круге мужской эстафеты в Рупольдинге и заняла второе место. Больше всех такому финишу радовался комментатор украинского канала «Перший» Андрей Столярчук .

«Свендсен добывает золотую награду для норвежской команды, опережая сборную России. Ну сегодня наши дорогие друзья будут пить элитный национальный алкогольный напиток «Боярышник», отмечая серебро российской команды», – сказал Столярчук.

17 декабря в Иркутске произошло массовое отравление концентратом «Боярышник». Всего пострадали 123 человека, 77 из которых скончались.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме