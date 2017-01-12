Eurosport
«Сегодня россияне будут пить «Боярышник». Украинский комментатор посмеялся над финишем Бабикова
Специфическое чувство юмора.
Сборная России растеряла 15-секундное преимущество над норвежцами на последнем круге мужской эстафеты в Рупольдинге и заняла второе место. Больше всех такому финишу радовался комментатор украинского канала «Перший» Андрей Столярчук .
«Свендсен добывает золотую награду для норвежской команды, опережая сборную России. Ну сегодня наши дорогие друзья будут пить элитный национальный алкогольный напиток «Боярышник», отмечая серебро российской команды», – сказал Столярчук.
- 17 декабря в Иркутске произошло массовое отравление концентратом «Боярышник». Всего пострадали 123 человека, 77 из которых скончались.
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