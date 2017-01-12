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Слив Ко. Кто установил антирекорд женской сборной России

Слив Ко. Кто установил антирекорд женской сборной России
Евгений Коростелев

4 ч. назад

Девушки, которые окончательно убили биатлонный имидж страны.

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Биатлонистка из Омска Виктория Сливко дебютировала в Кубке мира, сразу став забойщицей на первом этап эстафеты. Для первого раза 22-летняя спортсменка выступила очень неплохо: на стрельбище она допустила 2 промаха и уступила минуту Кайсе Макарайнен, которая порвала этап, выиграв ходом у второго места полминуты. Сливко прошла этап за 18 минут 12 секунд. Жаль, что дальше вышло хуже. Но это не отменяет того факта, что Виктория очень даже огненная девушка.

Тут Виктория на пляже

И здесь на пляже

А это просто милое селфи

Остальные дамы выстутили так:

Татьяна Акимова (второй этап, 0 кругов, 4 промаха)

Пришла к передаче эстафеты девятой, проигрывая лидеру гонки Марен Хаммершмидт 1 минуту 18 секунд. Прошла круг за 18 минут 1 секунду.

Ульяна Кайшева (третий этап, 2 круга, 3 промаха)

Пришла к передаче эстафеты 15-й, проигрывая лидеру гонки Тирил Экхофф 3 минуты 11 секунд. Прошла круг за 19 минут 31 секунду.

Ольга Подчуфарова (четвертый этап, 0 кругов, 2 промаха)

Пришла к финишу 13-й, проиграв Лауре Дальмайер 3 минуты 57 секунд. Прошла круг за 18 минут 36 секунд.

  • Россия заняла в эстафете 13-е место (худший результат в истории), проиграв чемпионкам из Германии 4 минуты.

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