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Мартен Фуркад выиграл спринт, Дмитрий Малышко – шестой

Мартен Фуркад выиграл спринт, Малышко – шестой
Eurosport

1 час назад

Вторым финишировал Юлиан Эберхард, бронза у Эмиля Хегле Свендсена.

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Мужской спринт в Рупольдинге

Результаты гонки:

1. Мартен Фуркад (Франция) – 22.34,2 (0 промахов)

2. Юлиан Эберхард (Австрия) – +18,0 (0)

3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – +39,7 (0)

...

6. Дмитрий Малышко – +56,2 (0)

...

19. Евгений Гараничев – +1.25,0 (1)

...

22. Антон Бабиков – +1.27,6 (0)

22. Антон Шипулин – 1.27,6 (3)

...

30. Максим Цветков – +1.38,9 (1)

...

57. Матвей Елисеев – +2.18,9 (3)

Турнирная таблица биатлонного сезона

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