AFP
Мартен Фуркад выиграл спринт, Дмитрий Малышко – шестой
Вторым финишировал Юлиан Эберхард, бронза у Эмиля Хегле Свендсена.
Результаты гонки:
1. Мартен Фуркад (Франция) – 22.34,2 (0 промахов)
2. Юлиан Эберхард (Австрия) – +18,0 (0)
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – +39,7 (0)
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6. Дмитрий Малышко – +56,2 (0)
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19. Евгений Гараничев – +1.25,0 (1)
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22. Антон Бабиков – +1.27,6 (0)
22. Антон Шипулин – 1.27,6 (3)
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30. Максим Цветков – +1.38,9 (1)
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57. Матвей Елисеев – +2.18,9 (3)
Турнирная таблица биатлонного сезона