Оскорбленное достоинство. Что общего у мужских сборных России и Норвегии

Болеющий лидер

У двух лучших сборных в мужском пелотоне есть ярко выраженные лидеры: Антон Шипулин и Йоханнес Бё. Эти два богатыря и должны бороться за победу и в Кубке мира, давить Фуркада и вести партнеров за собой. Но в сезоне-2016/17 лидеры страдают. Бё болеет и никак не войдет в форму, Шипулин вяло начал, затем раскатался, но тоже переболел чем-то простудным. Йоханнес уже вывалился из десятки, а Шипулин потерял место в тройке, проведя спринт хуже половины сборной России. Удивительно, но третий сезон в статусе первого номера не помогает ни одному, ни другому: скорее наблюдается перманентное метание результатов без удержания Кубковой стабильности и правильного ритма с отчетливыми пиками формы.

Лишний гонщик, которого тянут

В спринте Рупольдинга Дмитрий Малышко попал в цветы и финишировал выше всех в команде. Это здорово, но когда он в последний раз это делал? В спринте Хохфильцена 2015 года, пятое место. Последний личный подиум Дмитрия датирован январем 2015 года, когда в масс-старте Оберхофа биатлонист финишировал третьим. 31, 39, 37 – это места Малышко в общем зачете за сезоны с 2015 по 2017 годы. Да, лет пять назад Дмитрия считали потенциальным чемпионом, но в итоге получили лишь надежного эстафетчика. Но он регулярно занимает чужое место, куда чаще приходя к финишу за пределами 40 сильнейших, чем в первой двадцатке.

У сборной Норвегии есть своя жертва реверсии – Уле-Айнар Бьорндален. Глупо сравнивать результаты Малышко и Короля биатлона напрямую, но тенденция схожая. А главное – Бьорндален тоже больше мешает сборной, чем помогает, занимает не только место в квоте, но и время тренеров, лишает команду собственного тренерского вклада. Волюнтаристским решением стоило бы прогнать ветерана из команды – хватит уже позорить молодых – но сборная Норвегии тянет и тянет старческий груз прошлого.

Слабая отдача при большом выборе

Цветков, Гараничев, Бабиков, Шопин, Елисеев, Волков, Логинов – в мужской российской команде полно крутых ребят, а вот отдача от всех разовая. Выиграл что-то в одной гонке – и все, дальше только погоня за очковой зоной. То же и с норвежцами, у которых помимо лихорадочного Свендсена есть Биркеланд, Бьонтегорд, Л'Абе-Лунд, Кристиансен и Йермундсхауг. Составы у двух сильнейших биатлонных сборных круты, но вот медалей крайне мало, появления в тройке эпизодические, никакого налета доминирования. Разве что в эстафете получается сделать разобранных французов и неточных немцев.

Информационное отставание

С каждым сезоном становится все яснее, что сборная России больше не на пике тренерской и технической мысли. Когда весной Шипулин и Фуркад на равных бегут гонки, а осенью француз уже впереди на полкруга по чистой скорости, становится непонятно, чем занимался Антон все лето. Будьте спокойны, тренировался, но видимо, далеко не так эффективно. Никуда не делись невероятные провалы формы посреди сезона, когда большинство спортсменов легко сохраняет высокий средний уровень.

Норвежцы еще недавно прессинговали французов и немцев, а сейчас безбожно отстают. Бьорндален отказался менять манеру стрельбы на более эффективную, а кто еще от чего отказался? Может, Бё не нравятся революционные тренировки, а Свендсену – специальная диета. Вот и получается, что Норвегия с Россией застряли в прошлом десятилетии и пока не вылезут из него, не вернут свои короны.

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