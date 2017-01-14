Eurosport
Кайса Макарайнен выиграла спринт в Рупольдинге
Финская спортсменка привезла ближайшей преследовательнице 22 секунды.
1. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 20:51,8 (0 промахов)
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – +22,0 (0)
3. Лаура Дальмайер (Германия) – +30,1 (0)
...
15. Татьяна Акимова (Россия) – +1:40,0 (1)
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29. Екатерина Глазырина (Россия) – +2:11,0 (1)
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34. Ирина Услугина (Россия) – +2:15,5 (1)
- Кайса Макарайнен выиграла первую гонку в сезоне.
- Габриэла Коукалова сохранила лидерство в общем зачете.
Турнирная таблица биатлонного сезона
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