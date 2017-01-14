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Кайса Макарайнен выиграла спринт в Рупольдинге

Макарайнен выиграла спринт в Рупольдинге
Eurosport

59 мин. назад

Финская спортсменка привезла ближайшей преследовательнице 22 секунды.

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Женский спринт

1. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 20:51,8 (0 промахов)

2. Габриэла Коукалова (Чехия) – +22,0 (0)

3. Лаура Дальмайер (Германия) – +30,1 (0)

...

15. Татьяна Акимова (Россия) – +1:40,0 (1)

...

29. Екатерина Глазырина (Россия) – +2:11,0 (1)

...

34. Ирина Услугина (Россия) – +2:15,5 (1)

  • Кайса Макарайнен выиграла первую гонку в сезоне.
  • Габриэла Коукалова сохранила лидерство в общем зачете.

Турнирная таблица биатлонного сезона

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