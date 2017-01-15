AFP

Мартен Фуркад взял гонку преследования, Антон Шипулин – четвертый

Фуркад взял гонку преследования, Шипулин – четвертый
Eurosport

9 мин. назад

Второе место уверенно забрал Эмиль Хегле Свендсен, третьим стал чех Михал Крчмар.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Мужская гонка преследования в Рупольдинге

Результаты гонки:

1. Мартен Фуркад (1 место на старте) – 33.57,5 (3 промаха)

2. Эмиль Хегле Свендсен (3) – +18,3 (0)

3. Михал Крчмар (29) – +19,5(1)

4. Антон Шипулин (24) – +21,3 (1)

...

14. Дмитрий Малышко (6) – +1.02,8 (2)

...

25. Евгений Гараничев (19) – +1.32,2 (4)

...

39. Максим Цветков (31) – +2.51,8 (5)

...

Антон Бабиков (23) – сошел с дистанции

Матвей Елисеев (59) – сошел с дистанции

Смотрите трансляцию женского пасьюта на Eurosport Player

Все главные тексты у вас в телеграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гол и ассист Емелина, снявшие проклятие с русского богатыря

03:15
Популярные видео
Как Макарайнен сделала это в Рупольдинге
6 309 просмотров22 ч
Джокович: «Надеюсь, на этот раз у Вердаско не будет 5 матчболов»
4 354 просмотров18 ч
А еще вам может понравиться
1
Оскорбленное достоинство. Что общего у мужских сборных России и Норвегии
2
Кайса Макарайнен выиграла спринт в Рупольдинге
3
Слив Ко. Кто установил антирекорд женской сборной России
4
«Сегодня россияне будут пить «Боярышник». Украинский комментатор посмеялся над финишем Бабикова
5
Мартен Фуркад взял гонку преследования, Антон Шипулин – четвертый
6
Антон Бабиков: «Не желаю людям тех ощущений, что я испытал на финише»
7
Сбил Хегле. Свендсен приручил Россию в эстафете Рупольдинга
8
Мартен Фуркад выиграл спринт, Дмитрий Малышко – шестой
8 мин. назад
Мартен Фуркад взял гонку преследования, Антон Шипулин – четвертый
20 ч. назад
Как Кайса Макарайнен сделала это в Рупольдинге
21 ч. назад
Кайса Макарайнен выиграла спринт в Рупольдинге
23 мин. назад
Крчмар лишил Шипулина бронзы на финише пасьюта
Вчера в 19:59
Оскорбленное достоинство. Что общего у мужских сборных России и Норвегии
Вчера в 19:46
Младшенький Фуркад снова всех вынес в спринте. Как это было
Вчера в 18:01
Мартен Фуркад выиграл спринт, Дмитрий Малышко – шестой
12/01/2017 в 19:08
Слив Ко. Кто установил антирекорд женской сборной России