AFP
Мартен Фуркад взял гонку преследования, Антон Шипулин – четвертый
Второе место уверенно забрал Эмиль Хегле Свендсен, третьим стал чех Михал Крчмар.
Мужская гонка преследования в Рупольдинге
Результаты гонки:
1. Мартен Фуркад (1 место на старте) – 33.57,5 (3 промаха)
2. Эмиль Хегле Свендсен (3) – +18,3 (0)
3. Михал Крчмар (29) – +19,5(1)
4. Антон Шипулин (24) – +21,3 (1)
...
14. Дмитрий Малышко (6) – +1.02,8 (2)
...
25. Евгений Гараничев (19) – +1.32,2 (4)
...
39. Максим Цветков (31) – +2.51,8 (5)
...
Антон Бабиков (23) – сошел с дистанции
Матвей Елисеев (59) – сошел с дистанции
Смотрите трансляцию женского пасьюта на Eurosport Player