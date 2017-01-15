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Кайса Макарайнен выиграла пасьют в Рупольдинге, Татьяна Акимова – 11-я
В женской гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге Кайса Макарайнен одержала победу, Габриэла Коукалова и Мари Дорен-Абер попали на пьедестал.
Женская гонка преследования в Рупольдинге
Результаты гонки:
1. Кайса Макарайнен (первое место в спринте) – 30.58,0 (1 промах)
2. Габриэла Коукалова (2) – +1.00,9 (2)
3. Мари Дорен-Абер (4) – +1.23,1 (3)
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13. Татьяна Акимова (15) – +2.16,7 (2)
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22. Ирина Услугина (34) – +2.59,2 (1)
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33. Ульяна Кайшева (37) – +3.38,3 (3)
34. Екатерина Глзырина (29) – +3.40,1 (3)
- Следующий этап Кубка пройдет в итальянской Антхольц-Антерсельве.
- Индивидуальная гонка на 15 км у женщин стартует 19 января.
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