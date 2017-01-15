Пять из пяти. Обидное серебро России в Рупольдинге

Этап для России

Личные гонки

После безмедального этапа в Оберхофе и Рупольдинг не порадовал болельщиков из России блеском медалей. Если отложить в сторону серебро мужской четверки, то, к сожалению, перед глазами остается пустота.

Женская команда после позора в эстафете к личным гонкам так и не вышла из пике, хотя один светлый образ в туманных перспективах все же вырисовывался. Татьяна Акимова держит уровнь третий этап подряд, поэтому до сих пор сохраняет место в топ-10 Кубка мира. Пока россиянка девятая, что в условиях беспомощности остальных россиянок очень хорошо. В женской команде присутствует хоть кто-то, с кого стоит брать пример. В Рупольдинге Татьяна оба раза закатилась в двадцатку.

Остальные не удивили: Подчуфарова до сих пор пугается своей тени, Кайшева старается, Кайшева старается, но проигрывает сама себе на стрельбище, а остальные – серая масса, которая перетекает из этапа в этап и ни на что не претендует.

У мужчин приятно удивили почти все, за исключением Елисеева, который самоуничтожился в спринте и не стартовал в преследовании. Как и Бабиков, который банально устал. Остальные поработали как надо, хотя каждый преследовал свои цели. Шипулин ловил волну уверенности, которую растерял в начале сезона: в спринте не вышло, а вот пасьют удался. Хотя его результат может негативно сказаться на психике Антона – он вновь проиграл финишный створ за бронзу (на этот раз Крчмару).

Гараничев и Малышко доказали, что порох у них в штанах еще не отсырел: Дмитрий стал лучшим из россиян в спринте (шестое место), показал неплохие кондиции и до последнего претендовал на высокие места в пасьюте. Гараничев тоже был неплох и заслужил доверие тренеров – он, как и Малышко, выступит в Антхольце.

Эстафеты

Командные гонки в очередной раз доказали, что российские команды находятся на абсолютно разных биатлонных полюсах. Мужчины выдали одну из лучших гонок не только в этом сезоне, а, возможно, за последние несколько лет. Тренеры неожиданно созрели сразу для двух экспериментов: Шипулин бежал второй этап вместо четвертого, а на позицию забойщика был призван Алексей Волков, который ни разу в сезоне не дышал кубковым воздухом. В итоге гонка сложилась идеально за одним исключением – Россия не выиграла.

На четверых Волков, Шипулин, Елисеев и Бабиков допустили всего два промаха, но забыли поднажать ногами. Особенно это касается молодежи: Елисеев отдал изначальное преимущество в 30 секунд соперникам из Норвегии и Германии, а Бабиков – гонку, проиграв Свендсену в финишном створе. Впрочем, второе место – единственное расстройство от гонки. Российские биатлонисты показали, что даже в смешанном составе готовы биться за золото, что успокаивает перед чемпионатом мира.

В отличие от мужчин, женщины расстроили намного больше, чем режиссеры фильма «Викинг». Тренеры сборной все еще экспериментируют, но в последних гонках доходят до крайностей: на этот раз начинать эстафету была приглашена Виктория Сливко, которая еще ни разу не бегала на взрослом уровне. Помимо 22-летней девушки, в эстафетную печь отправились Акимова, Кайшева и Подчуфарова, но все закончилось очень печально. На данный момент российские девушки не готовы бороться не только за победу, но и за место в топ-5. Отсутствует уверенность и лыжный ход, пропала стрельба. Такое комбо привело к катастрофическому и унизительному результату, за который должно быть стыдно абсолютно всем (13 место с 4-минутным отставанием).

Саммари этапа

Неготовность Домрачевой

Белоруска вернулась в биатлон, провела четыре гонки, но ни в одной из них даже отдаленно не напомнила ту чемпионку, которая уничтожала всех два года назад. Сейчас Дарья – спортсменка второй категории, хотя прогресс по сравнению с этапом в Оберхофе очевиден. Домрачева намного увереннее выглядела на стрельбище и в эстафете, и в спринте, прибавила ходом и уже стучится в двери топ-10. В спринте Даша заняла 13-е место и показала 11-е время ногами, проиграв Кайсе минуту, что совсем даже не позорно.

Мощь Макарайнен

Финская биатлонистка сообщила, что пока не знает, примет ли участие в лыжном чемпионате мира, но если она откажется, то приедет и разорвет всех в Анхольтце. В Рупольдинге у Кайсы не было соперниц: во всех трех гонках она шла по трассе настолько мощнее остальных (в среднем +30 секунд), что конкурентки могли посягнуть на победу только в случае неудачной стрельбы Макарайнен, но и этого не произошло. Прицел у финки работал не хуже, чем движок, поэтому две победы и лучший результат среди всех в эстафете стали для биатлонистки абсолютно заслуженными.

Нестабильность погоды

Пятый этап Кубка мира растянулся аж на пять дней. По этой причине спортсмены прочувствовали на себе все разнообразие немецкой погоды. Здесь были и солнце со штилем, и мороз с ветром, и мощнейший снегопад. В результате смазчикам пришлось прилично поработать над подготовкой инвентаря, а спортсмены сломали головы, размышляя над вопросом, какими стартовать в спринте. Повезло не всем: так, во время мужской гонки столбик термометра опустился под нулевую отметку и дал шанс парням, которые стартовали в третьей и далее группах.

Герой этапа

Эмиль Хегле Свендсен

Этап в Рупольдинге ознаменовался очень резким и неожиданным возвращением Эмиля Хегле Свендсена, который удивил не только результатами, но и фантастической работой. По ходу первых четырех этапов норвежца прилично трясло и нервировало. Эмиль мазал в самые ответственные моменты и не бежал так, как умеет, но в Рупольдинге болезнь ушла, и Свендсен расцвел.

Первый гудок сработал в эстафете: оставшись наедине с Шемппом и Бабиковым, норвежец включил режим царя и расправился с соперниками так же безжалостно, как медведь со случайными туристами. Но если командная гонка значила не так много (в эстафетах Эмиль всегда хорош), то подиумы в индивидуальных дисциплинах доказали, что норвежец действительно набирает форму. Спокойная и уверенная работа на рубежах (ни единого промаха за три гонки) добавили ему сил на трассе, которых так не хватало. В результате Свендсен справился в спринте и преследовании почти со всем: и с волнением, и с погодой, и с соперниками. Исключение – Фуркад.

Мем этапа

Комментарии этапа

«У меня комфортное преимущество перед пасьютом, но в биатлоне время зарабатывается медленно, а теряется быстро. Я думаю только о ближайшей гонке, хотя у меня есть и другие цели, например, рекорд Бьорндалена по количеству побед за сезон», – Мартен Фуркад все-таки рассчитывает сместить с трона биатлонного короля.

«Я стараюсь мыслить позитивно всегда, поэтому могу сказать, что не бывает хороших результатов без падений. Наши девушки идут по лестнице только вверх. В следующей эстафете мы покажем лучший результат», – Ольга Зайцева надеется, что ниже российские биатлонистки не упадут.

«Уле Айнар мне очень помогает. Он может делать для дочки все, что угодно – поменять памперсы, искупать. Пожалуй, все, кроме кормления грудью», – Дарья Домрачева раскрыла Бьорндалена-отца.

Мне по-прежнему очень нравится наблюдать за известными спортсменками – Дорен, Вирер, Коукаловой и другими. Стараюсь перекинуться с ними парой слов, если есть такая возможность. Но сейчас я смотрю на них уже немного другими глазами. Хочется у них что-то взять полезное для своей подготовки», – рассказала Татьяна Акимова, которая рвется к биатлонным звездам.

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