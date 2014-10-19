Дарья Домрачева: «Реклама с моим участием не должна быть грязной пропагандой»

− Когда вам было четыре года, семья переехала из Минска в Нягань, за три тысячи километров. Почему именно туда?

− Мне сложно в полной мере ответить на вопрос, это все-таки было решение родителей. Меня в тот момент никто не спрашивал. Вы понимаете, что мы говорим про 90-й год, развал Советского Союза. Мои родители, молодые архитекторы, были полны энтузиазма, сил и желания воплощать творческие способности в жизнь. Ханты-Мансийский регион очень нуждался в специалистах высокого класса. Мама с папой бросили вызов, прежде всего, самим себе и отправились в Сибирь.

− Как вам жилось в 50-тысячном городке после Минска-миллионера?

− Переезд планировался буквально на пару лет, а растянулся на тринадцать. Все говорят, что Сибирь и север затягивают. Вот и нас затянуло. Мама стала главным архитектором города. На тот момент Нягань не обладала широчайшими финансовыми возможностями. Но маме как человеку, выросшему в Минске, где все облагорожено, кругом зеленые зоны, хотелось город развивать. А в Нягани тогда было страшно выйти на улицу. Кругом грязь, огромные лужи, дети перебирались на плотах.

Дарья ДомрачеваEurosport

− Сколько времени понадобилось для адаптации в Сибири?

− Мне кажется, адаптировались мы так же быстро, как и переехали. Хотя я не задумывалась об этом. Каждое лето дома, в Минске, меня ждали любимые бабушки и дедушки. А переезд в Сибирь я воспринимала как данность. Нашим родным было сложно привыкнуть к названию города – коверкали, ставили ударение на второй слог. Это меня ужасно раздражало, постоянно исправляла их.

− Какая деталь из детства в Нягани – самая яркая?

− Чаще всего вспоминается хрустящая сибирская зима. В Минске такое, к сожалению, редко можно встретить. В Хантах это обычное дело. Каждый день − праздник зимы. В Сибири детям стоять на лыжах сам бог велел.

− В 98-м году в Нягани открыли биатлонную школу. Почему вы перешли в нее из лыжных гонок?

− Руководство новой школы пригласило тренеров и несколько спортсменов из лыжной секции. Я приняла очередной вызов – и поняла, что биатлон для меня интереснее. Здесь приходится больше думать, анализировать. Биатлон нельзя даже сравнивать с лыжными гонками по непредсказуемости, это небо и земля. В лыжах уже в начале сезона, глядя на физическое состояние спортсменов, понятно, как будут складываться результаты. В биатлоне же все зависит от многих факторов.

− У команды КВН «Кефир» есть шутка: «Наш город знаменит тем, что здесь родилась Шарапова, жила Домрачева. И на этом, пожалуй, все!». А с чем у вас ассоциируется Нягань?

− Да, слышала эту шутку. С ребятами из команды мы очень хорошо знакомы, учились в одном университете, с некоторыми – в одной школе. Даже как-то ходила на их игру в Минске, когда они выступали в Премьер-лиге. А вообще, в Нягани много талантливых ребят, не только спортсменов. Помню отличный театр, куда очень часто ходили в детстве.

" СЛОЖНОСТИ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ В БЕЛОРУССКУЮ СБОРНУЮ НЕ СООТНОСИЛИСЬ С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА "

− В 17 лет вы входили в российскую юношескую сборную, но решили вернуться в белорусскую команду.

− Я всегда знала, где моя родина. Осознавала, что наше пребывание в Сибири временное, несмотря на то, что оно затянулось. Для моих друзей и первых тренеров такое решение не стало шоком, потому что они понимали: в какой-то момент я соберусь и уеду в Минск.

− Российские тренеры не хотели отпускать вас, переманивали хорошими деньгами. Суммы были намного больше того, что могли дать на родине?

− Я не хочу говорить о суммах. На тот момент они не являлись для меня принципиальным фактором. Было важно добиться своей цели.

Мне нравилось, как в нашей стране строится работа. Когда я уже освоилась в команде, чувствовала поддержку в тренировочном процессе. Я знала, что в российской сборной все устроено немного по-другому. Да и просто белорусская команда и земля мне роднее.

Дарья ДомрачеваAFP

− Точку поставило белорусское свидетельство о рождении. Была вероятность, что Россия отвоюет вас даже вопреки вашему желанию?

− Нет. По-моему, в этой ситуации даже нельзя было говорить о периоде карантина. Как такое может быть, что человек, родившийся в белорусском государстве, не может выступать за свою страну из-за того, что детские годы он прожил в Сибири? Это не соотносится с правами человека. Когда российские тренеры получили на руки мое свидетельство о рождении, доводов не осталось никаких.

− Доната Римшайте – ныне российская пятиборка − за полтора года до Олимпиады в Лондоне перешла в сборную России из Литвы и, не получив разрешения литовского НОК, лишилась возможности участвовать на Играх. Не угрожала ли вам санкциями российская сторона?

− В правилах IBU прописано, что если спортсмен, выступавший на международном уровне, решил перейти из одной страны в другую, то он не может принимать участия в международных соревнованиях в течение двух лет. У меня была другая история, данный пункт правил был введён уже после моего переезда, да и главное отличие в том, что я возвращалась на родину. Хотя какое-то время российская сторона не допускала меня к стартам.

" ЧЕМ МЕССИ КРУЧЕ РОНАЛДУ? ДА ПРОСТО ОН ВСЕХ РВЕТ! "

− Иногда вас можно заметить на трибунах «Минск-Арены» и «Борисов-Арены». Спортсменку Домрачеву мы знаем. А какая вы болельщица?

− Бывают компании, которые начинают отмечать победу после первого гола. Я как профессиональная спортсменка понимаю, что до пересечения финишной черты или финального свистка нельзя расслабляться, поднимать флаги вверх и аплодировать. До конца нахожусь в напряжении, потому что и на последних минутах забивают мячи и шайбы. Ну а когда наши ребята выигрывают, я очень эмоционально радуюсь на трибунах.

− Во время чемпионата мира в Бразилии вы признались в симпатии к Месси. Главный спор футбольных болельщиков: чем он круче Роналду?

− Да он вообще красавчик! Я видела несколько съемок детских выступлений, когда Месси только попал в «Барселону». То, что он творил в том возрасте и то, что показывает на поле сейчас – фантастика. Я не специалист в футболе, не могу озвучить какие-то технические моменты. Чем он круче Роналду? Просто он всех рвет!

− Недавно вы стали послом доброй воли ООН. Что входит в ваши обязанности?

− Я представляю интересы ООН в направлении развития здорового образа жизни у нас в стране, детского образования, спорта. Это те области, в которых я действительно многое понимаю и знаю, как сделать лучше. Мне интересно развиваться не только в спорте. Поэтому рада новому сотрудничеству.

− Первым пунктом в списке добрых дел вы назвали помощь детям и пропаганду здорового образа жизни. Как реализуете это на практике?

− Недавно мы провели большой семейный фестиваль «Городской биатлон с Дарьей Домрачевой» в минском Парке Горького. Не могу сказать, что он напрямую связан с сотрудничеством с ООН, но, безусловно, направлен на популяризацию спорта. Каждый горожанин мог попробовать себя в таком специфическом виде, как биатлон. Подобная возможность выпадает реже, чем, скажем, попинать мяч во дворе. Помимо биатлона было много разных активностей: мастерские художников, бадминтон, мастер-классы по йоге. Мы получили много хороших отзывов, все ждут продолжения.

− Вы принимаете активное участие в проекте «Мечты сбываются», который помогает детям с различными заболеваниями. Среди них, например, есть мальчик с ДЦП, рисующий пальцем ноги.

− Да, это Паша Ращинский. К слову, «Городской биатлон» мы решили объединить с идеей помочь этому талантливому парню. Даже в такой сложнейшей жизненной ситуации он находит в себе силы макать палец в краску и рисовать потрясающие картины. Надо видеть его работы и то, с какой душой он над ними трудится. Недавно Паша подарил мне мой портрет. Это стало большим шагом к нашему близкому знакомству, после чего мы, объединив усилия со спонсорами, смогли собрать очень хорошую сумму денег для Пашиной адаптации и мотивации к дальнейшему творчеству. Очень хочется, чтобы подобные дела становились примером для остальных.

Дарья Домрачева и Паша РащинскийEurosport

− Меня тронула история Алены Алехиной – российской сноубордистки, которая приходила в больницу к детям в образе Доктора Клоуна. А какой у вас был самый необычный благотворительный опыт?

− В образе клоуна мне еще не приходилось кого-то навещать. Но даже в своем обличии, я думаю, удается доставить не меньше радости детям. На Гонке чемпионов в Москве все спортсмены отправились в онкологический центр. Мы рассказывали детям о сложностях, с которыми приходилось справляться в спортивной карьере. Это, конечно, трудно соотнести с их жизненными ситуациями. Но по лицам ребят было видно, как эта встреча для них важна. Когда смотришь гонку, кажется, все спортсмены одинаково бегут, повесив язык на плечо. Личное знакомство меняет представление о человеке.

" КОГДА ПРИЕЗЖАЛА В МОСКВУ, У МЕНЯ СЛУЧАЛОСЬ ОТРАВЛЕНИЕ ЭТИМ ГОРОДОМ "

− В 2004 году, когда не стало папы, вы пообещали себе, что он будет гордиться дочерью. В какой момент поняли, что сдержали слово?

− Ой, у меня сейчас пробежали мурашки по телу… Наверное, в Сочи и почувствовала, что он действительно видит это и гордится.

Дарья ДомрачеваEurosport

− Вы из семьи потомственных архитекторов. Однако получаете второе высшее образование в Белорусском государственном экономическом университете. Почему нарушили традицию?

− Наверное, я пресытилась архитектурой в детстве. Дома в основном велись разговоры на эту тему. И я даже как-то сказала, что никогда не буду архитектором. Но все равно я понимаю, что творчество мне близко. Может быть, когда-то вернусь к родительским истокам.

− Согласны ли вы со словами главного архитектурного критика России Григория Ревзина, разбранившего сочинские объекты ?

− Слушайте, я не знаю. У меня от Сочи остались очень позитивные впечатления. И это не только потому, что я взяла там три золота.

Когда мы приезжали в Олимпийскую деревню на награждение, я была поражена красотой объектов и всего действа. На предолимпийской неделе были сомнения в успешном проведении Игр. Мы столкнулись с неподготовленностью волонтеров, у них не было ответов ни на один вопрос. Но на самой Олимпиаде все преподносилось на блюдечке с голубой каемочкой. Это не только мое мнение, я интересовалась у других спортсменов, в основном все его разделяют. Фотограф, который путешествует с Международным союзом биатлонистов, работал на четырех или даже шести Олимпиадах и отметил по уровню организации Сочи и Лиллехаммер, а с олимпийскими столицами он знакомился досконально.

− На подведении итогов биатлонного сезона белорусский олигарх Юрий Чиж презентовал вам 3-комнатную квартиру в центре Минска. Успели уже туда перебраться?

− Еще не успела. Эта новая квартира в недавно построенном доме. Так что надо найти время, чтобы облагородить эти три комнаты, сделать из голых стен уютный дом.

− Как, несмотря на кочевой образ жизни, удается находить время для обустройства жилья?

− Это очень сложно. Повезло, что у меня семья архитекторов. Они всячески помогают создавать уют. Сейчас живу в квартире поменьше, бережно подготовленной моим старшим братом. Он полностью делал интерьер этой квартиры, и мне очень приятно туда возвращаться после продолжительных сборов.

− Как вы видите свой идеальный дом в будущем?

− Это теплый и уютный дом. Самое главное – та атмосфера любви, которая в нем будет царить. И, конечно, он должен находиться на природе. Дом в центре города – это не мое. Когда мама работала в российской столице, я приезжала к ней в гости, и у меня просто случалось отравление Москвой. Было плохо из-за шума, загазованности. Все же я привыкла к свежему воздуху.

Дарья ДомрачеваEurosport

" МОГУ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ СПОКОЙНО ПРОГУЛЯТЬСЯ ИЛИ ПРОЙТИСЬ ПО МАГАЗИНАМ "

− Что изменилось в вашей жизни после Сочи?

− Времени стало совсем мало. Не успеваю подолгу общаться со своими родными. Приходится в чем-то себя ограничивать. Понимаю, что если хочу претворить в жизнь какие-то свои интересные идеи и продолжать выступать в спорте на высоком уровне, то не могу себе позволить распыляться на чрезмерное общение с болельщиками или прессой. Стараюсь правильно расставлять приоритеты и хоть немножко времени оставить на восстановление и отдых.

− Озвученные суммы призовых дополнительно простимулировали спортсменов перед Олимпиадой?

− Мне кажется, что атлеты, отправляясь на Олимпийские игры, думают о состязании и заветной детской Олимпийской мечте, о вызове самому себе и соперникам, о преодолении. Важна медаль, момент покорения, эмоции и осознание того, что годы, проведенные в тренировочных залах и на трассах, по праву вознаграждены за ежедневную напряженную работу.

Финансовый момент, безусловно, далеко не последний. И естественно ожидать достойного вознаграждения за достигнутые высоты. Карьера спортсменов не может продолжаться вечно. Поэтому кроме эмоционального удовлетворения необходимо задумываться и о будущем, формируя для себя какую-то основу. Отправляясь на старт, важно сражаться и побеждать с искренней любовью к делу, не пересчитывая возможные денежные вознаграждения. А обеспечить это можно уверенностью в своей финансовой стабильности.

− У многих людей неоднозначное отношение к спорту, они не воспринимают его всерьез. А тут вдруг вам дали звание Героя Беларуси.

− Все люди, с кем я общалась, разделяют решение о присвоении мне звания Героя Беларуси. Для меня это несколько неожиданно. Я всегда соотносила звание героя страны с военным временем, когда наши бабушки и дедушки жертвовали жизнями. Но важно находить героев и сегодня. Надо сохранять мир на земле. Спортивными результатами тоже можно внести вклад в развитие страны, в ее узнаваемость, патриотизм.

− Самое необычное предложение, поступившее вам после Олимпиады?

− Появилось много приглашений на разные мероприятия от малознакомых людей. Но я все-таки не свадебный генерал. Понимаю, что это все идет от души. Но не могу разорваться. Нужно соблюдать какие-то рамки.

− На что обращаете внимание перед тем, как дать согласие на съемки в рекламе?

− Мне важно, чтобы реклама соответствовала моим жизненным принципам. Ни в коем случае это не должна быть грязная пропаганда. Каждое предложение я рассматриваю очень скрупулезно. От каких-то приходится отказываться, потому что не хочу, чтобы этот продукт ассоциировался со мной.

Дарья ДомрачеваEurosport

− Вы стали звездой № 1 в стране. Как это отражается в повседневной жизни?

− Конечно, стали чаще узнавать на улице. Но все-таки могу позволить себе спокойно прогуляться или пройтись по магазинам. На мероприятии в Парке Горького, когда люди знали, что я приду, было действительно сложно. Они были очарованы моим появлением, и я понимала, что вношу некий хаос. А когда происходит случайная встреча, никто не бросается с фотокамерами. Люди улыбаются, могут сказать пару каких-то фраз. Иногда, конечно, хочется, чтобы тебя не трогали. Тогда лучше уехать за город.

− С какими бесцеремонными выходками папарацци сталкивались?

− Наша пресса все же отличается от американской. Там папарацци готовы днем и ночью преследовать тебя, и не так важно, звездой какого уровня ты являешься. Я с таким не сталкивалась. Спасибо за то, что люди у нас соблюдают границы личного пространства.

" ВСЕ ПОРАЖАЛИСЬ, КАК ЭТА ДЕВОЧКА СУМЕЛА ТАК СОБРАТЬСЯ В СОЧИ "

− Кто лучший биатлонист современности по версии трехкратной олимпийской чемпионки?

− Этот вопрос, думаю, не ставит в тупик ни одного человека. Конечно, Уле-Айнар Бьорндален.

− Как вы считаете, в женском биатлоне есть свой Бьорндален?

– (думает).

Дарья ДомрачеваEurosport

− Не скромничайте.

− История Бьорндалена уникальна. Мне кажется, в женском биатлоне таких примеров еще нет.

− Какой факт из биографии норвежца вас больше всего поражает?

− Он вышел из большой семьи фермеров и с детского возраста сам добивался успеха, никогда не останавливаясь на достигнутом. Это прекрасный пример.

− Знакомство с Уле-Айнаром произошло в Ванкувере, когда он подошел поздравить вас с бронзой. А как Бьорндален отреагировал на триумф в Сочи?

− После Сочи поздравлений было уйма. Все поражались, как эта девочка сумела так собраться здесь.

− Тем не менее, похвала от Бьорндалена, которого вы называете единственным в своем роде, должна была выделиться на общем фоне.

− Конечно, это дорогого стоит. В Ванкувере его слова стали огромной неожиданностью. Как это вообще, сам Бьорндален подошел поздравить?!

− Коллеги по цеху порой подливают масла в огонь. Мартен Фуркад, отвечая на вопрос о взаимоотношениях с вами, сказал: «Я в хороших отношениях с Домрачевой, но, понятно, не в таких близких, как Бьорндален». Что он имел в виду?

− Я не знаю, что он имел в виду, ха-ха. Надо вам, думаю, переспросить у Мартена.

− Не кажется ли вам, что, отказываясь комментировать слухи о личной жизни, вы даете повод для новых сплетен?

− Я вообще абсолютно спокойно к этому отношусь. Понимаю, что люди говорили, говорят и будут говорить. Я живу своей жизнью, не ориентируясь на чье-то мнение. Я профессиональная спортсменка и с большим желанием буду обсуждать спортивные темы. А личная жизнь, я считаю, должна оставаться личной жизнью.

" ЗИБЕРТ РИСКОВАЛ И ПРИЕХАЛ В СОЧИ В УЩЕРБ СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ "

− В этом году вы тренируетесь под руководством нового тренера Альфреда Эдера. В чем принципиальное различие между ним и Клаусом Зибертом?

− Они разные люди в эмоциональном плане. Клаус очень любит публику вокруг. Альфред же довольно скромный человек. Ему не нужно это внимание.

− Вы называли Зиберта вторым отцом. Тяжело было расставаться с ним?

− Я имела в виду, что тренер для спортсменов всегда как второй отец. Это тот человек, который вовремя подскажет, поддержит. Спортсмены, находящиеся долгое время вдалеке от дома и от родных, очень нуждаются в такой настоящей поддержке. Важно то доверие, которое рождается в отношениях между спортсменами и тренерами, уверенность наставника в своем подопечном, как уверенность родителей в том, что твои дети лучшие, потому что ты отдал им лучшее от себя. Да, Клаус был важной частью нашей команды. Он ушел из сборной, но и сегодня присутствует в нашей жизни. Мы поддерживаем с ним контакт. Смена тренеров, атлетов – это нормальный процесс развития в спорте.

− До последнего не было известно, сможет ли Зиберт приехать в Сочи на гонки. Для вас было важно его присутствие?

− Мы были готовы, что он может не появиться на Олимпиаде. Но Клаус проявил мужество и, возможно, где-то в ущерб своему здоровью не уехал раньше на обследование и операцию. Он во многом рисковал. И мне очень приятно, что удалось доставить ему радость. Надеюсь, медали стали важным стимулом для него и зарядом поддержки.

− Помните его слова после победного финиша?

− Как таковых слов не было. Были объятия, крики радости. Наверное, это эмоции без слов.

− Из главных титулов вы пока еще не можете похвастаться разве что Большим хрустальным глобусом. Это главная мотивация на предстоящий сезон?

− Одна из главных. Я стараюсь мотивировать себя тем, что биатлон приносит мне удовольствие. Пытаюсь от каждой гонки получать позитивный заряд.

− Последние три сезона вы стабильно находитесь в тройке лидеров общего зачета Кубка мира. Почему никак не удается стать первой?

− Потому что это биатлон. В прошлом году я была наиболее близка к победе. Где-то не повезло с погодой. В шведском Эстерсунде отменили гонку преследования, в которой я шла лидером. Неудачи случаются не только в спорте, но и в обычной жизни. Стараюсь не зацикливаться на этом, а смотреть вперед.

− С кем было интереснее соревноваться, с Бергер или Нойнер?

− Выходя на старт, я состязаюсь сама с собой. Это, наверное, самая интересная битва. Стараюсь абстрагироваться от мыслей о других спортсменах. Лучше я потрачу эту энергию на то, чтобы их обогнать.

Дарья Домрачева, Магдалена Нойнер и Тура БергерAFP

− Вы отвечаете как дипломат, постоянно боясь кого-то обидеть. Давайте без лишних предисловий: кто круче – Бергер или Нойнер?

− Была одна гонка, где Тура Бергер на финише обогнала Магдалену Нойнер. Я искренне болела за Туру тогда. Наверное, мне больше нравилось ее отношение к спорту.

− Магдалена Нойнер, комментируя причину своего ухода, сказала, что в большом спорте только раз в жизни можно достичь таких высот, которые она уже покорила. Почему вы не остановились на достигнутом?

− Было удивительно узнать о завершении карьеры Магдалены Нойнер в таком молодом возрасте. Но медали и кубки – не главное в спорте. Выходя на старт, я хочу получать незабываемые эмоции. Каждая новая победа — это новые ощущения. Каждая гонка уникальна. Это, опять же, какой-то вызов. Но, когда спорт начнет ограничивать меня в других сферах жизни, которые я сочту более важными на тот момент, конечно, я отодвину его на второй план.

− Кого можете отнести в список фаворитов на грядущий сезон?

− Кайса Макарайнен, думаю, приложит все усилия, чтобы быть в хорошей форме, потому что чемпионат мира пройдет в ее родной Финляндии. Конечно, это и Габриэла Соукалова. Возможно, появятся новые имена, о которых мы сегодня даже не задумываемся.

− Послеолимпийский сезон – часто декретный. После Турина это на своем примере подтвердила Ольга Зайцева, ванкуверские игры стали последними для Кати Вильхельм и Ольги Медведцевой, в этом году паузу взяла Елена Пидгрушная. Почему, став трехкратной олимпийской чемпионкой, вы не сделали выбор в пользу семьи?

− Я считаю, что женщина должна быть готова к этому периоду. На сегодня я не чувствую, что готова к появлению ребенка. Возможно, это время скоро придет. Не думаю, что Олимпиада должна быть точкой отсчета и после ее завершения обязательно надо отправляться в декрет.

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