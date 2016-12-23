Фуркад-старший: «Столько шума на пустом месте, а вместо нарушителей наказали болельщиков»

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«Наказали болельщиков вместо реальных нарушителей. Что за санкции».

На вопрос подписчика, хотел бы Симон наказания сборной России в полном составе, он ответил:

«Я хочу, чтобы наказали людей, принимавших допинг. Если нет доказательств, пусть остается все как есть. А если доказательства есть, давайте принимать настоящие санкции.

Но не было никакой необходимости поднимать столько шума на протяжении последних недель на пустом месте».

На фоне допингового скандала и угрозы бойкота со стороны других сборных СБР в четверг самостоятельно отказался от этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира-2017 в Острове.

IBU объявил о начале расследовании в адрес 29 биатлонистов из России.

Симон Фуркад – старший брат пятикратного победителя Кубка мира Мартена.

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