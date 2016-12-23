AFP
Фуркад-старший: «Столько шума на пустом месте, а вместо нарушителей наказали болельщиков»
Французский биатлонист считает перенос этапа Кубка мира из Тюмени неправильным решением.
«Наказали болельщиков вместо реальных нарушителей. Что за санкции».
На вопрос подписчика, хотел бы Симон наказания сборной России в полном составе, он ответил:
«Я хочу, чтобы наказали людей, принимавших допинг. Если нет доказательств, пусть остается все как есть. А если доказательства есть, давайте принимать настоящие санкции.
Но не было никакой необходимости поднимать столько шума на протяжении последних недель на пустом месте».
- На фоне допингового скандала и угрозы бойкота со стороны других сборных СБР в четверг самостоятельно отказался от этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира-2017 в Острове.
- IBU объявил о начале расследовании в адрес 29 биатлонистов из России.
- Симон Фуркад – старший брат пятикратного победителя Кубка мира Мартена.
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