AFP

Организаторы этапа Кубка мира в Тюмени начали возвращать болельщикам деньги за билеты

Организаторы этапа Кубка мира в Тюмени начали возвращать болельщикам деньги за билеты
Eurosport

35 мин. назад

Вслед за бобслеем, скелетоном и конькобежным спортом Россия лишилась биатлона.

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22 декабря Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира и юношеского чемпионата мира-2021 в Тюмени. Такое решение было принято после дисквалификации двоих русских биатлонистов, чьи фамилии не называются.

Болельщикам уже начали возвращать билеты, сообщает «Спорт-Экспресс». IBU дисквалифицировал русских спортсменов после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена о допинговых махинациях.

  • Вскоре будет проведено расследование в отношении еще 29 россиян, чьи имена фигурировали в докладе Макларена.
  • Ранее ряд иностранных спортсменов заявляли о том, что могут бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, если его не перенесут в другое место. Об этом же заявили и федерации биатлона Великобритании, США, Чехии и Норвегии.

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