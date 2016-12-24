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Симон Фуркад: «Лицемерно считать, что ложь прекратится, если КМ не пройдет в России»

Фуркад-старший: «Лицемерно считать, что ложь прекратится, если КМ не пройдет в России»
Eurosport

1 час назад

32-летний француз надеется все-таки выступить в Тюмени до завершения карьеры.

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«Мне очень жаль, что Кубок мира не пройдет в Тюмени. Я был у вас в гостях несколько раз на коммерческих стартах. «Жемчужина Сибири» действительно восхитительная арена. Российские фанаты невероятно тепло встречают каждого биатлониста.

Перед сезоном предвосхищал, что вновь прилечу в Россию. Вести из Мюнхена, где заседала комиссия IBU, меня сильно расстроили. Это откровенно глупое решение! Почему должен быть наказан город и стадион? Ложь в спорте прекратится, если Кубок мира не пройдет в Тюмени? Перестаньте быть лицемерами!

Очень хочу, чтобы большой биатлон вернулся в Тюмень. Надеюсь, что мне удастся выступить в Тюмени, прежде чем я завершу биатлонную карьеру», – сказал Симон Фуркад «Тюменской арене».

  • В четверг СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира-2017 в Острове.
  • В тот же день IBU начал расследовании в адрес 29 биатлонистов из России.
  • Симон Фуркад – старший брат пятикратного победителя Кубка мира Мартена.

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