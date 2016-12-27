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Ольга Зайцева: «Никогда ничего не принимала. Если всплывет моя фамилия – подам в суд на Родченкова»

Зайцева: «Никогда ничего не принимала. Если всплывет моя фамилия – подам в суд на Родченкова»
Eurosport

Вчера в 15:54

Легенда женского биатлона в гневе.

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«В спорте можно достигать высот, не принимая допинг. Я никогда ничего не принимала. Если вдруг всплывет моя фамилия, это будет бред. Подам в суд на Родченкова, куда угодно. Потому что это неправда. Я всегда знаю, что принимаю.

Если бы так было легко применить допинг, пополоскать горло виски и мартини. Это все выдумка. Биатлонистам нельзя принимать никакого алкоголя», – приводит слова Ольги Зайцевой Sport FM.

  • Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в 2017 году. Другим решением принятым СБР, стало отстранение двух биатлонистов от всех соревнований.
  • Решение было принято после того, как IBU выступил с заявлением в связи с докладом Макларена. В докладе российские биатлонисты обвиняются в использовании допинга.

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