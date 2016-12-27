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Уткин: «Дурак может руководить биатлоном, но очень недолго. Это ж надо, полезть на Губерниева»
Комментатор раскритиковал президента СБР Александра Кравцова.
«Дурак может руководить биатлоном. Видели не раз. Но! Очень недолго. Это ж надо, полезть на Губерниева. Ну, Кравцов, вы полный... Президент!» – написал Уткин в твиттере.
- Ранее президент СБР пригрозил комментатору Дмитрию Губерниеву, что его передачу на телевидении закроют.
- Губерниев выступал с критикой руководства СБР после того, как несколько национальных биатлонных федераций заявили о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.
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