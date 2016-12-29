Габриэла Коукалова выложила фото травмированной во время Рождественской гонки попы

Победительница Кубка мира-2016/17 Габриэла Коукалова получила повреждение во время традиционного Рождественской гонки после неудачного падения.

Последствия травмы чешская биатлонистка представила подписчикам на фейсбуке.

«Сегодня я выступила неудачно на огневом рубеже и упала на спуске во время выставочной Рождественской гонки – это наказание за то, что я ничего не писала здесь с этапа в Нове-Место и не пожелала вам счастливых праздников. Мне также жаль, что я испортила гонку Боушеку [Михалу Шлезингру]. Надеюсь, что у падения не будет последствий жестче, чем попа бабуина. То, что скрывается под льдом выглядит еще хуже».

Рождественская гонка в 15-й раз прошла в Гельзенкирхене.

Победу одержали немцы Симон Шемп и Ванесса Хинц. Ольга Подчуфарова и Алексей Волков стали третьими.

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