Eurosport

Габриэла Коукалова выложила фото травмированной во время Рождественской гонки попы

Коукалова выложила фото травмированной во время Рождественской гонки попы
Eurosport

Вчера в 23:52

Жесткое приземление мягким местом.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Победительница Кубка мира-2016/17 Габриэла Коукалова получила повреждение во время традиционного Рождественской гонки после неудачного падения.

Последствия травмы чешская биатлонистка представила подписчикам на фейсбуке.

«Сегодня я выступила неудачно на огневом рубеже и упала на спуске во время выставочной Рождественской гонки – это наказание за то, что я ничего не писала здесь с этапа в Нове-Место и не пожелала вам счастливых праздников. Мне также жаль, что я испортила гонку Боушеку [Михалу Шлезингру]. Надеюсь, что у падения не будет последствий жестче, чем попа бабуина. То, что скрывается под льдом выглядит еще хуже».

  • Рождественская гонка в 15-й раз прошла в Гельзенкирхене.
  • Победу одержали немцы Симон Шемп и Ванесса Хинц. Ольга Подчуфарова и Алексей Волков стали третьими.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Удивительно техничный гол Арвидссона в неожиданном поедании «Блюз» «хищниками»

03:05
Популярные видео
«Чикаго» обалдел от прыткости «Каролины» и проиграл
 164 просмотров4 ч
Атомный прыжок, с которым Крафт покорил первый этап
2 467 просмотровВчера в 19:27
А еще вам может понравиться
1
Габриэла Коукалова выложила фото травмированной во время Рождественской гонки попы
2
Дарья Домрачева включена в предварительную заявку Белоруссии на этап в Оберхофе
3
Уткин: «Дурак может руководить биатлоном, но очень недолго. Это ж надо, полезть на Губерниева»
4
Ольга Вилухина: «Подозрительны не наши пробы, а доклады Макларена и списки Родченкова»
5
Ольга Подчуфарова и Алексей Волков стали третьими в Рождественской гонке
6
Кузьмина: «Шипулин сместит Фуркада с трона, когда все перестанут ему этого желать»
7
Особое мнение: дисквалификация сборной России – трагедия или спасение
8
Мартен Фуркад: «В России хотел зайти в аптеку и купить мельдоний»
Вчера в 18:53
Дарья Домрачева включена в предварительную заявку Белоруссии на этап в Оберхофе
Вчера в 23:52
Габриэла Коукалова выложила фото травмированной во время Рождественской гонки попы
29/12/2016 в 10:44
Ольга Вилухина: «Подозрительны не наши пробы, а доклады Макларена и списки Родченкова»
28/12/2016 в 22:33
Ольга Подчуфарова и Алексей Волков стали третьими в Рождественской гонке
27/12/2016 в 20:36
Уткин: «Дурак может руководить биатлоном, но очень недолго. Это ж надо, полезть на Губерниева»
27/12/2016 в 15:54
Ольга Зайцева: «Никогда ничего не принимала. Если всплывет моя фамилия – подам в суд на Родченкова»
25/12/2016 в 10:20
Союз биатлонистов Чехии хочет лишить Россию права на проведение ЧМ-2021
24/12/2016 в 18:10
Симон Фуркад: «Лицемерно считать, что ложь прекратится, если КМ не пройдет в России»