Eurosport
Габриэла Коукалова выложила фото травмированной во время Рождественской гонки попы
Жесткое приземление мягким местом.
Победительница Кубка мира-2016/17 Габриэла Коукалова получила повреждение во время традиционного Рождественской гонки после неудачного падения.
Последствия травмы чешская биатлонистка представила подписчикам на фейсбуке.
«Сегодня я выступила неудачно на огневом рубеже и упала на спуске во время выставочной Рождественской гонки – это наказание за то, что я ничего не писала здесь с этапа в Нове-Место и не пожелала вам счастливых праздников. Мне также жаль, что я испортила гонку Боушеку [Михалу Шлезингру]. Надеюсь, что у падения не будет последствий жестче, чем попа бабуина. То, что скрывается под льдом выглядит еще хуже».
- Рождественская гонка в 15-й раз прошла в Гельзенкирхене.
- Победу одержали немцы Симон Шемп и Ванесса Хинц. Ольга Подчуфарова и Алексей Волков стали третьими.
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