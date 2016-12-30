AFP

Дарья Домрачева включена в предварительную заявку Белоруссии на этап в Оберхофе

Домрачева включена в предварительную заявку Белоруссии на этап в Оберхофе
Eurosport

Вчера в 18:53

Чемпионка возвращается.

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Дарья Домрачева была включена в предварительную заявку сборной Белоруссии на четвертый этап Кубка мира в Оберхофе. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на слова представителей Белорусской федерации биатлона.

Если трехкратная олимпийская чемпионка выйдет на старт, для нее это будут первые официальные соревнованиями после рождения дочери.

  • Дарья Домрачева выиграла Кубок мира весной 2015 года, после чего пропустила сезон-2015/16 из-за мононуклеоза.
  • Белорусская спортсменка завоевала золотые медали Сочи-2014 в пасьюте, индивидуальной гонке и масс-старте. На ее счету 2 победы на чемпионатах мира.
  • 16 июля 2016 года Дарья вышла замуж за Уле-Айнара Бьорндалена, а 1 октября у них родилась дочь Ксения.
  • Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января.

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