AFP
Дарья Домрачева включена в предварительную заявку Белоруссии на этап в Оберхофе
Чемпионка возвращается.
Дарья Домрачева была включена в предварительную заявку сборной Белоруссии на четвертый этап Кубка мира в Оберхофе. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на слова представителей Белорусской федерации биатлона.
Если трехкратная олимпийская чемпионка выйдет на старт, для нее это будут первые официальные соревнованиями после рождения дочери.
- Дарья Домрачева выиграла Кубок мира весной 2015 года, после чего пропустила сезон-2015/16 из-за мононуклеоза.
- Белорусская спортсменка завоевала золотые медали Сочи-2014 в пасьюте, индивидуальной гонке и масс-старте. На ее счету 2 победы на чемпионатах мира.
- 16 июля 2016 года Дарья вышла замуж за Уле-Айнара Бьорндалена, а 1 октября у них родилась дочь Ксения.
- Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января.
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