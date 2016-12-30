Дарья Домрачева включена в предварительную заявку Белоруссии на этап в Оберхофе

Дарья Домрачева была включена в предварительную заявку сборной Белоруссии на четвертый этап Кубка мира в Оберхофе. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на слова представителей Белорусской федерации биатлона.

Если трехкратная олимпийская чемпионка выйдет на старт, для нее это будут первые официальные соревнованиями после рождения дочери.

Дарья Домрачева выиграла Кубок мира весной 2015 года, после чего пропустила сезон-2015/16 из-за мононуклеоза.

Белорусская спортсменка завоевала золотые медали Сочи-2014 в пасьюте, индивидуальной гонке и масс-старте. На ее счету 2 победы на чемпионатах мира.

16 июля 2016 года Дарья вышла замуж за Уле-Айнара Бьорндалена, а 1 октября у них родилась дочь Ксения.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января.

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