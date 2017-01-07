Eurosport
Александр Логинов выиграл спринт на Кубке IBU
Два промаха не стали помехой для победы.
Александр Логинов победил в спринте на 4-м этапе Кубка мира в итальянском Мартелле. На 44,2 секунды россиянин опередил норвежца Мартина Фемстейневика. В десятку лучших пробился Алексей Волков.
Результаты 4-го этапа:
1. Александр Логинов (Россия) –24.34,0 (2)
2. Мартин Фемстейневик (Норвегия) +44,2 (0)
3. Михаэль Вилляйтнер (Германия) +1.23,4 (1)
…
9. Алексей Волков (Россия) +1.44,2 (4)
…
12. Тимур Махамбетов (Россия) +1.52,2 (1)
…
17. Александр Поварницын (Россия) +2.18,8 (4).
- Это первая победа Логинова в международных соревнованиях после отбытия дисквалификации.
- 10 июля 2015 года решением IBU Логинов был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года. Причиной стала положительная допинг-проба, взята в 2013 году.
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