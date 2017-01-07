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Александр Логинов выиграл спринт на Кубке IBU

Логинов выиграл спринт на Кубке IBU
Biathlonrus.com

8 ч. назад

Два промаха не стали помехой для победы.

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Александр Логинов победил в спринте на 4-м этапе Кубка мира в итальянском Мартелле. На 44,2 секунды россиянин опередил норвежца Мартина Фемстейневика. В десятку лучших пробился Алексей Волков.

Результаты 4-го этапа:

1. Александр Логинов (Россия) –24.34,0 (2)

2. Мартин Фемстейневик (Норвегия) +44,2 (0)

3. Михаэль Вилляйтнер (Германия) +1.23,4 (1)

9. Алексей Волков (Россия) +1.44,2 (4)

12. Тимур Махамбетов (Россия) +1.52,2 (1)

17. Александр Поварницын (Россия) +2.18,8 (4).

  • Это первая победа Логинова в международных соревнованиях после отбытия дисквалификации.
  • 10 июля 2015 года решением IBU Логинов был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года. Причиной стала положительная допинг-проба, взята в 2013 году.

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