Eurosport
Контиолахти примет этап Кубка мира вместо Тюмени
Биатлон вернулся в Финляндию.
Финский Контиолахти примет восьмой этап Кубка мира-2016/17, который изначально был запланирован для проведения в Тюмени. Об этом решении в субботу объявил IBU.
Ранее СБР добровольно отказался от этапа в Тюмени и юниорского чемпионата мира на фоне заявлений ряда спортсменов и сборных о готовности бойкотировать соревнования в России.
- В декабре по итогам расследования независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в российском спорте IBU начал расследование в отношении СБР и 29 спортсменов РФ.
- Контиолахти принял чемпионат мира по биатлону в 2015 году.
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