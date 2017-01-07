Контиолахти примет этап Кубка мира вместо Тюмени

Финский Контиолахти примет восьмой этап Кубка мира-2016/17, который изначально был запланирован для проведения в Тюмени. Об этом решении в субботу объявил IBU.

Ранее СБР добровольно отказался от этапа в Тюмени и юниорского чемпионата мира на фоне заявлений ряда спортсменов и сборных о готовности бойкотировать соревнования в России.

В декабре по итогам расследования независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в российском спорте IBU начал расследование в отношении СБР и 29 спортсменов РФ.

Контиолахти принял чемпионат мира по биатлону в 2015 году.

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