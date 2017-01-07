Eurosport

Контиолахти примет этап Кубка мира вместо Тюмени

Контиолахти примет этап Кубка мира вместо Тюмени
Р-Спорт

5 ч. назад

Биатлон вернулся в Финляндию.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Финский Контиолахти примет восьмой этап Кубка мира-2016/17, который изначально был запланирован для проведения в Тюмени. Об этом решении в субботу объявил IBU.

Ранее СБР добровольно отказался от этапа в Тюмени и юниорского чемпионата мира на фоне заявлений ряда спортсменов и сборных о готовности бойкотировать соревнования в России.

  • В декабре по итогам расследования независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в российском спорте IBU начал расследование в отношении СБР и 29 спортсменов РФ.
  • Контиолахти принял чемпионат мира по биатлону в 2015 году.

Все новости биатлона

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Решающий розыгрыш из финала, после которого Ноле не вскинул победно хотя бы палец

01:37
Популярные видео
Непринужденная победа Фуркада, финишировавшего спиной
2 261 просмотров6 ч
Жесткое падение, доказывающее, что гигантский слалом – адское испытание
4 631 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться
1
Габриэла Коукалова: «Верю ли, что Антон Шипулин чист? В сборной России я уже никому не верю»
2
Особое мнение. Возвращаться Домрачевой в 2017 году или нет
3
Даша дома. Что изменилось в биатлоне, пока отдыхала Домрачева
4
Дарья Домрачева выступит в спринте
5
Дарья Домрачева: «Было тяжело, волнение присутствовало»
6
Перезагрузка Виндиш. Чем запомнились мужской и женский пасьюты в Оберхофе
7
Габриэла Коукалова выложила фото травмированной во время Рождественской гонки попы
8
Мартен Фуркад: «Нельзя запрещать Антону Шипулину соревноваться, только потому что он русский»
1 час назад
Мартен Фуркад: «Нельзя запрещать Антону Шипулину соревноваться, только потому что он русский»
5 ч. назад
Контиолахти примет этап Кубка мира вместо Тюмени
5 ч. назад
Перезагрузка Виндиш. Чем запомнились мужской и женский пасьюты в Оберхофе
6 ч. назад
Непринужденная победа Мартена Фуркада, финишировавшего спиной
8 ч. назад
Мари Дорен-Абер выиграла пасьют
8 ч. назад
Александр Логинов выиграл спринт на Кубке IBU
11 ч. назад
Мартен Фуркад выиграл пасьют в Оберхофе, Антон Бабиков – шестой
Вчера в 23:23
Габриэла Коукалова: «Верю ли, что Антон Шипулин чист? В сборной России я уже никому не верю»