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Александр Логинов и Дарья Виролайнен выиграли пасьюты Кубка IBU

Логинов и Виролайнен выиграли пасьюты Кубка IBU
Р-Спорт

8 ч. назад

Куда приятнее, чем Кубок мира.

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Александр Логинов выиграл пасьют этапа в итальянском Мартелле, преодолев дистанцию в 12,5 км за 37 минут 13,8 секунды при 4 промахах. Второе место занял француз Эмильен Жаклин с отставанием 53,4 секунды (2 промаха), третьим стал немец Михаэль Вилляйтнер (2 промаха), проигравший Логинову ровно минуту.

Другие представители России Тимур Махамбетов (+1.22,5, 2), Алексей Волков (+1.52,1, 6) и Александр Поварницын (+3.45,2, 6) заняли, соответственно, пятое, девятое и 20-е места.

В женском пасьюте весь пьедестал оказался русским. Победу одержала Дарья Виролайнен, пробежавшая дистанцию 10 км за 33 минуты 7,8 секунды и допустив 3 промаха на огневых рубежах. Второе место заняла Ирина Старых с одним промахом и 13,6 секунды отставания от лидера. Третьей стала Виктория Сливко (+27,8, 2 промаха).

  • В субботу Логинов выиграл спринт.
  • Следующий этап пройдет в немецком Лангдорфе 12-14 января.

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