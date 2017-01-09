AFP

Французкий биатлонист: «Проиграть сильнейшему – да! Проиграть мошеннику Логинову – нет!»

Французкий биатлонист: «Проиграть сильнейшему – да! Проиграть мошеннику Логинову – нет!»
Eurosport

1 час назад

Аристид Бегю очень негавно настроен к российскому спортсмену.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Александ Логинов, вернувшийся в биатлон после двухлетней дисквалификации за употребление допинга, выиграл две из трех гонок этапа Кубка IBU, прошедшего в итальянском Мартель-валь Мартелло. Результаты российского спортсмена вызвали гнев у представителя французской команды Аристида Бегю, который выплеснул эмоции в твиттер.

«Проиграть сильнейшему – да! Проиграть мошеннику – нет! EPO (эритропоэтин) – стоп! Мы хотим чистый спорт», – написал Бегю.

  • На этапе Мартель-валь Мартелло Александр Логинов выиграл спринт и гонку преследования, в обоих случаях опережая ближайших преследователей на полминуты.
  • Аристид Бегю занял в этих гонках 6 и 8 места.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Чумовой гол Панарина в стиле Овечкина и 3 ассиста Кейна, разбомбившие «Нэшвилл»

03:02
Популярные видео
«Питтсбург» пригласил Гончара посмотреть на разрыв Василевского
2 287 просмотров11 ч
25 сэйвов Бобровского, голевой пас Проворова и несколько стычек в матче «Коламбуса» с «Филадельфией»
 635 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться
1
Пять из пяти. Возвращение Дарьи Домрачевой в Оберхофе
2
Мартен Фуркад: «Нельзя запрещать Антону Шипулину соревноваться, только потому что он русский»
3
Французкий биатлонист: «Проиграть сильнейшему – да! Проиграть мошеннику Логинову – нет!»
4
Перезагрузка Виндиш. Чем запомнились мужской и женский пасьюты в Оберхофе
5
Габриэла Коукалова: «Верю ли, что Антон Шипулин чист? В сборной России я уже никому не верю»
6
Симон Шемпп выиграл масс-старт, Мартен Фуркад только третий
7
Александр Логинов и Дарья Виролайнен выиграли пасьюты Кубка IBU
8
Особое мнение. Возвращаться Домрачевой в 2017 году или нет
1 час назад
Французкий биатлонист: «Проиграть сильнейшему – да! Проиграть мошеннику Логинову – нет!»
Вчера в 19:20
Пять из пяти. Возвращение Дарьи Домрачевой в Оберхофе
Вчера в 18:50
Изящная победа Коукаловой, которую не скрыл даже туман
Вчера в 17:47
Александр Логинов и Дарья Виролайнен выиграли пасьюты Кубка IBU
Вчера в 17:19
Габриэла Коукалова выиграла масс-старт
Вчера в 16:46
Провальный финиш Фуркада в адическом тумане, откуда выскочил Шемпп
Вчера в 15:30
Симон Шемпп выиграл масс-старт, Мартен Фуркад только третий
Вчера в 23:20
Мартен Фуркад: «Нельзя запрещать Антону Шипулину соревноваться, только потому что он русский»