AFP
Французкий биатлонист: «Проиграть сильнейшему – да! Проиграть мошеннику Логинову – нет!»
Аристид Бегю очень негавно настроен к российскому спортсмену.
Александ Логинов, вернувшийся в биатлон после двухлетней дисквалификации за употребление допинга, выиграл две из трех гонок этапа Кубка IBU, прошедшего в итальянском Мартель-валь Мартелло. Результаты российского спортсмена вызвали гнев у представителя французской команды Аристида Бегю, который выплеснул эмоции в твиттер.
«Проиграть сильнейшему – да! Проиграть мошеннику – нет! EPO (эритропоэтин) – стоп! Мы хотим чистый спорт», – написал Бегю.
- На этапе Мартель-валь Мартелло Александр Логинов выиграл спринт и гонку преследования, в обоих случаях опережая ближайших преследователей на полминуты.
- Аристид Бегю занял в этих гонках 6 и 8 места.
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