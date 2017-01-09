Французкий биатлонист: «Проиграть сильнейшему – да! Проиграть мошеннику Логинову – нет!»

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Александ Логинов, вернувшийся в биатлон после двухлетней дисквалификации за употребление допинга, выиграл две из трех гонок этапа Кубка IBU, прошедшего в итальянском Мартель-валь Мартелло. Результаты российского спортсмена вызвали гнев у представителя французской команды Аристида Бегю, который выплеснул эмоции в твиттер.

«Проиграть сильнейшему – да! Проиграть мошеннику – нет! EPO (эритропоэтин) – стоп! Мы хотим чистый спорт», – написал Бегю.

На этапе Мартель-валь Мартелло Александр Логинов выиграл спринт и гонку преследования, в обоих случаях опережая ближайших преследователей на полминуты.

Аристид Бегю занял в этих гонках 6 и 8 места.

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