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Спор-площадка. Ликвидация пасьюта и еще 4 вещи, которые сделают биатлон божественным
Перезагрузка зимнего спорта номер один.
Одинаковый инвентарь
Любой вид спорта заточен под то, чтобы один перец под крики толпы доказывал другому (или группе перцев), насколько он горячее и круче. Но технологии с безжалостностью цунами разнесли в щепки представления о честной борьбе.
С самого рождения биатлона сложилась несправедливая ситуация, когда лидерство захватили максимально продвинутые страны. Русские, немецкие, впоследствии норвежские и австрийские винтовки и лыжи по качеству опережали оборудование других стран. Стволы, конечно, не стреляли дробью, а лыжи не плевались закисью азота, но были легче, удобнее и давали спортсменам преимущество перед остальными.
В наши дни ситуация не изменилась. Биатлонные гиганты поставляют спортсменам самое передовое оборудование, на фоне которых техника условных болгар и румын – связанные лианами палки. Весам необходимо равенство, а спортсменам – бегать в экипировке, которая не будет отличаться от снаряжения соперников. Конечно же, это не значит, что японцы начнут стрелять лучше Цветкова, а швейцарцы в каждой гонке будут привозить круг Фуркаду, но этот ход сделает биатлон до блеска чистым и справедливым.
Изменение формата гонки преследования
Пасьют – самый необъективный и неправильный вид биатлонной программы, какой только можно придумать. Если возвращаться к честной борьбе, где все равны, то этот пункт под гонки преследования никак не подходит. С чего вдруг спортсмен, который выиграл отдельный старт, должен в другой иметь значительное преимущество? Какой смысл стартовать человеку, который по итогам спринта занял 60-е место с отставанием в три минуты от лидера?
У гонок преследования не может быть другой судьбы, кроме как исчезнуть. Это будет самое правильное решение, которое приблизит биатлон к спортивному равенству. Если же функционеры против, то есть вариант сделать упор в сторону зрелищности и непредсказуемости, поменяв спортсменов местами: победы Фуркада будут выглядеть впечатляюще, если он отыграет 59 мест, а не убежит от всех, изначально имея королевское преимущество.
Увеличение дистанции штрафного круга
Финт в пользу конкурентоспособности тихоходов, которые со ста метров попадают в копеечную монету. Нередки ситуации, когда сомневающиеся в своей физике биатлеты простаивают на стрельбище минуты, только бы отправить в цель этот злосчастный последний патрон. Бывает, что лидер, который везет соперникам вагон с секундами, плюет на последний выстрел и радостный отправляется на круг поприветствовать трибуны – все равно он бог.
Сейчас биатлон все больше сваливается в сторону лыжных гонок: развил скорость болида – победил. В условиях, когда в глазок попадает большинство спортсменов, стрельба отходит на второй план. Бегунам проще отмотать лишние полкилометра, чем показывать, насколько они хороши в обращении с оружием. Но биатлон не лыжи. Стрельба должна быть приравнена по важности к физической подготовке. Хочешь побеждать? Покажи, насколько ты меткий, а если нет, то преодолевай не 150, а 300 метров за промах.
Апдейт системы набора очков
Настоящая система негативно влияет на шансы большинства спортсменов зацепиться хотя бы за десятку сильнейших по итогам года. Страдают и заключительные этапы, где болельщики иногда довольствуются топовыми, но уже вялыми и немотивированными спортсменами.
На первый взгляд, система не имеет слабых мест: сильнейший получает максимум очков, отрываясь от конкурентов на 6, 12 и более баллов. Но в таком случае главный удар принимают на себя те, кто забирают со стола очковые крошки. Каждый из атлетов с 10-го по 40-е место получает всего на одно очко больше, чем финишировавший за ним. Стабильным середнякам не достать лидеров, и они варятся в собственной каше.
Чтобы не возникало ситуаций, как в этом году, когда Фуркад опережает ближайшего конкурента на 231 балл и его невозможно догнать, нужно начислять очки немного по-другому. Если победитель будет получать 30 баллов, второй – 29, третий – 28 и так далее, то лидер не оторвется на недосягаемое расстояние. Интерес к гонкам сохранится до последнего этапа, и атлетам придется регулярно доказывать справедливость занимаемого места в общем зачете.
Увеличение призовых
За последние годы биатлон утвердился в топе самых возбуждающих зимних видов спорта, но от увеличения зрительского интереса и децибел, передаваемых трибунами, спортсмены не получают никакой финансовой отдачи. Даже девять лет назад призовые в биатлоне получала все та же десятка сильнейших, однако деньги были настолько крохотные, что смешно и грустно одновременно: замкнувшего топ-10 поощряли двумя сотнями евро, а на счет победителя падали 10 тысяч.
К 2017-му ситуация немного улучшилась, но все равно оставляет печальное впечатление: лучший гонщик получает 13 тысяч, 10-й – 1000 евро. Простые подсчеты дают понять: даже если выиграть все 22 старта сезона (что нереально), то получишь скромные по меркам звезд спорта 286 тысяч. Но есть и более печальные случаи. Латыш Андрей Расторгуев рассказывал в интервью Eurosport.ru, что федерации маленьких стран не помогают спортсменам. Тогда биатлон становится для атлетов убыточным, что уж точно не повышает их мотивацию.
Пока футбольные боссы тратят миллионы на трансферы, в которых разочаровываются спустя полгода и теряют на этом контейнеры бумажек, биатлон нищенствует. Символически поощрять хотя бы первую двадцатку финиша – не такая неподъемная задача. Но она поможет увеличить конкуренцию в глубинке, где неинтересно бороться за безликие баллы: до звезд все равно не дотянуться.
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