Спор-площадка. Ликвидация пасьюта и еще 4 вещи, которые сделают биатлон божественным

Одинаковый инвентарь

Любой вид спорта заточен под то, чтобы один перец под крики толпы доказывал другому (или группе перцев), насколько он горячее и круче. Но технологии с безжалостностью цунами разнесли в щепки представления о честной борьбе.

С самого рождения биатлона сложилась несправедливая ситуация, когда лидерство захватили максимально продвинутые страны. Русские, немецкие, впоследствии норвежские и австрийские винтовки и лыжи по качеству опережали оборудование других стран. Стволы, конечно, не стреляли дробью, а лыжи не плевались закисью азота, но были легче, удобнее и давали спортсменам преимущество перед остальными.

В наши дни ситуация не изменилась. Биатлонные гиганты поставляют спортсменам самое передовое оборудование, на фоне которых техника условных болгар и румын – связанные лианами палки. Весам необходимо равенство, а спортсменам – бегать в экипировке, которая не будет отличаться от снаряжения соперников. Конечно же, это не значит, что японцы начнут стрелять лучше Цветкова, а швейцарцы в каждой гонке будут привозить круг Фуркаду, но этот ход сделает биатлон до блеска чистым и справедливым.

Изменение формата гонки преследования

Пасьют – самый необъективный и неправильный вид биатлонной программы, какой только можно придумать. Если возвращаться к честной борьбе, где все равны, то этот пункт под гонки преследования никак не подходит. С чего вдруг спортсмен, который выиграл отдельный старт, должен в другой иметь значительное преимущество? Какой смысл стартовать человеку, который по итогам спринта занял 60-е место с отставанием в три минуты от лидера?

У гонок преследования не может быть другой судьбы, кроме как исчезнуть. Это будет самое правильное решение, которое приблизит биатлон к спортивному равенству. Если же функционеры против, то есть вариант сделать упор в сторону зрелищности и непредсказуемости, поменяв спортсменов местами: победы Фуркада будут выглядеть впечатляюще, если он отыграет 59 мест, а не убежит от всех, изначально имея королевское преимущество.

Увеличение дистанции штрафного круга

Финт в пользу конкурентоспособности тихоходов, которые со ста метров попадают в копеечную монету. Нередки ситуации, когда сомневающиеся в своей физике биатлеты простаивают на стрельбище минуты, только бы отправить в цель этот злосчастный последний патрон. Бывает, что лидер, который везет соперникам вагон с секундами, плюет на последний выстрел и радостный отправляется на круг поприветствовать трибуны – все равно он бог.

Сейчас биатлон все больше сваливается в сторону лыжных гонок: развил скорость болида – победил. В условиях, когда в глазок попадает большинство спортсменов, стрельба отходит на второй план. Бегунам проще отмотать лишние полкилометра, чем показывать, насколько они хороши в обращении с оружием. Но биатлон не лыжи. Стрельба должна быть приравнена по важности к физической подготовке. Хочешь побеждать? Покажи, насколько ты меткий, а если нет, то преодолевай не 150, а 300 метров за промах.

Апдейт системы набора очков

Настоящая система негативно влияет на шансы большинства спортсменов зацепиться хотя бы за десятку сильнейших по итогам года. Страдают и заключительные этапы, где болельщики иногда довольствуются топовыми, но уже вялыми и немотивированными спортсменами.

На первый взгляд, система не имеет слабых мест: сильнейший получает максимум очков, отрываясь от конкурентов на 6, 12 и более баллов. Но в таком случае главный удар принимают на себя те, кто забирают со стола очковые крошки. Каждый из атлетов с 10-го по 40-е место получает всего на одно очко больше, чем финишировавший за ним. Стабильным середнякам не достать лидеров, и они варятся в собственной каше.

Чтобы не возникало ситуаций, как в этом году, когда Фуркад опережает ближайшего конкурента на 231 балл и его невозможно догнать, нужно начислять очки немного по-другому. Если победитель будет получать 30 баллов, второй – 29, третий – 28 и так далее, то лидер не оторвется на недосягаемое расстояние. Интерес к гонкам сохранится до последнего этапа, и атлетам придется регулярно доказывать справедливость занимаемого места в общем зачете.

Увеличение призовых

За последние годы биатлон утвердился в топе самых возбуждающих зимних видов спорта, но от увеличения зрительского интереса и децибел, передаваемых трибунами, спортсмены не получают никакой финансовой отдачи. Даже девять лет назад призовые в биатлоне получала все та же десятка сильнейших, однако деньги были настолько крохотные, что смешно и грустно одновременно: замкнувшего топ-10 поощряли двумя сотнями евро, а на счет победителя падали 10 тысяч.

К 2017-му ситуация немного улучшилась, но все равно оставляет печальное впечатление: лучший гонщик получает 13 тысяч, 10-й – 1000 евро. Простые подсчеты дают понять: даже если выиграть все 22 старта сезона (что нереально), то получишь скромные по меркам звезд спорта 286 тысяч. Но есть и более печальные случаи. Латыш Андрей Расторгуев рассказывал в интервью Eurosport.ru, что федерации маленьких стран не помогают спортсменам. Тогда биатлон становится для атлетов убыточным, что уж точно не повышает их мотивацию.

Пока футбольные боссы тратят миллионы на трансферы, в которых разочаровываются спустя полгода и теряют на этом контейнеры бумажек, биатлон нищенствует. Символически поощрять хотя бы первую двадцатку финиша – не такая неподъемная задача. Но она поможет увеличить конкуренцию в глубинке, где неинтересно бороться за безликие баллы: до звезд все равно не дотянуться.

Спор-площадка. Долой пенальти и еще 5 реформ, которые спасут футбол

Спор-площадка. Огромные ворота и еще 4 реформы, которые снова сделают хоккей великим

Спор-площадка. Запрет на полотенца и еще 4 вещи, которые сделают теннис круче

Спор-площадка. Уничтожение женственных мужчин и еще 4 способа сделать фигурное катание круче

Спор-площадка. Четырехочковая дуга и еще 4 вещи, которые сделают баскетбол круче

Другие тексты Евгения Коростелева:

Слив Ко. Кто установил антирекорд женской сборной России

Сбил Хегле. Свендсен приручил Россию в эстафете Рупольдинга

Все-все-все главные истории в вашем телеграме