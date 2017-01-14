AFP

Мартен Фуркад: «Хочу лично присутствовать на заседании IBU по докладу Макларена»

Фуркад: «Хочу лично присутствовать на заседании IBU по докладу Макларена»
Eurosport

7 мин. назад

Французу не терпится услышать про результаты расследования о допинге в России.

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Лидер Кубка мира Мартен Фуркад рассказал о желании попасть на заседание исполкома IBU, где обсудят вторую часть доклада Ричарда Макларена. «Если там будет можно присутствовать спортсменам, то я, конечно, хотел бы приехать.

Мы должны принимать участие в обсуждении проблемы, которая стала одной из центральных для нашего вида спорта. Я уже много говорил о том, что ее необходимо решить», – цитирует француза «Спорт-Экспресс».

  • Заседания исполнительного комитета IBU состоится 21 января в Анхольтце.
  • На основе доклада Макларена 31 российский биатлонист попал под подозрение в употреблении допинга.

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